Bahçeşehir Strada Sevgililer Günü İçin Hediye Kampanyası Düzenledi
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Bahçeşehir Strada Sevgililer Günü İçin Hediye Kampanyası Düzenledi


Bahçeşehir Strada Sevgililer Günü İçin Hediye Kampanyası Düzenledi
Bahçeşehir Strada Sevgililer Günü İçin Hediye Kampanyası Düzenledi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 11:19:18
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Bahçeşehir Strada ile konut alan kişilere sevgililer gününde üç taş pırlanta yüzük kazanabilecekler. Herkes yüzük hediyesinden yararlanabilecek.

Türkiye’de 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve nitelikli projelere imza atan Akzirve, “Caddeli Yaşam” konseptiyle temelini attığı STRADA projesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Pırlantalı Daireler” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 27 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında satış ofisine gelerek projeden daire satın alanlara 3 taş pırlanta hediye edilecek.

STRADA ile Bahçeşehir’de Yeni Bir Yaşam Başlıyor

Akzirve’nin İstanbul Bahçeşehir’de hayata geçen projesi STRADA, 105 dönüm arsa üzerinde 350 bin m2 inşaat alanıyla tamamlanacak. İlk etabının satışlarının tamamlamasının ardından Strada Plus olarak isimlendirilen ikinci etabının inşasına ve satışlarına başlandı. Toplamda üç etapta bitirilmesi planlanan STRADA, 2.400’ü konut, 100’ü ticari alan olmak üzere toplam 2.500 bağımsız bölümden oluşacak.

Projenin yer aldığı Bahçeşehir son dönemde rotası belirlenen Kanal İstanbul güzergahı üzerinde yer alıyor. 3. havalimanı bağlantı yolları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakınlığı ve yakın dönemde tamamlanması planlanan metro hatlarıyla, yatırım açısından dikkat çekiyor.

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