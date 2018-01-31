Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, 2017 mali yılında bir kez daha hedeflerinin üzerinde karlı bir büyüme yaşadı. Satış rakamı bir önceki yılın yüzde 8 üzerinde gerçekleşen ve yüzde 10,8 civarında bir FVÖK marjına ulaşan Continental, 44 milyar Euro satış gerçekleştirdi. Continental Otomotiv Grubu ise 2017 yılında 39 milyar Euro’luk sipariş aldı.

Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarında (CES) açıklanan ön sonuçlarla ilgili memnuniyetini dile getiren Continental CEO’su Dr. Elmar Degenhart;

“ Continental, başarı grafiğini sürekli yükseltmeye devam ediyor. Otonom sürüş, bağlantılı araçlar ve elektrifikasyon alanlarında yenilikçi teknolojilerimiz sayesinde bir kez daha ortalamanın üzerinde bir büyümeyi yakaladık. Müşterilerimiz, kendileri için gösterdiğimiz yoğun çabalarımızı takdirle karşıladı.” diye konuştu.

Continental binek ve Hafif Ticari Araç Üretiminden Daha Hızlı Büyüyor

Konsolidasyon ve kur etkisi öncesinde satış artışı yüzde 8’i bulan Continental, dünyada yılda yaklaşık yüzde 2 oranında büyüyen binek ve hafif ticari araç üretimine kıyasla da çok daha hızlı büyüdü.

Tahmin ettikleri gibi geçen mali yılın son çeyreğinde öngörülen güçlü satış ve gelir rakamlarına ulaştıklarını belirten Continental CFO’su Wolfgang Schaefer;

“Bu başarı asıl olarak Otomotiv Grubu’muzun ve sektöründe uzman ContiTech grubunun büyümesinden kaynaklandı. 2017 yılında kış lastiği satışlarında da geçen yılın rakamlarını geride bıraktık.” diye konuştu.

Continental 2018 yılında ise satışların yaklaşık olarak 47 milyar Euro’ya ulaşmasını öngörüyor. Ayrıca yüzde 10,5 düzeltilmiş FVÖK marjına rahatlıkla ulaşılması hedefleniyor. DAX30 endeksine giren Almanya, Hannover merkezli şirket, dünya genelinde binek ve hafif ticari araç üretiminin yüzde 1 oranında bir artışla 97 milyon araca ulaşmasını öngörüyor.

Continental 8 Mart 2018 tarihinde dijital ortamda yayımlanacak yıllık finansal basın konferansında ilk faaliyet rakamlarını açıklayacak.