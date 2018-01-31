Nissan ProPilot Uygulaması Günlük Eşyalarda Kullanılmaya Başlandı
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Nissan ProPilot Uygulaması Günlük Eşyalarda Kullanılmaya Başlandı


Nissan ProPilot Uygulaması Günlük Eşyalarda Kullanılmaya Başlandı
Nissan ProPilot Uygulaması Günlük Eşyalarda Kullanılmaya Başlandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 11:28:19
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NISSAn tarafından ilk kez tasarlanan ProPILOT Park teknolojisi Japonya'da yapılan çalışmaların ardından günlük hayattaki eşyalara uyarlandığı ifade edildi.

NISSAN, ProPILOT Park teknolojisini geleneksel Japon misafirperverliğiyle harmanlayarak, Japonya’daki bir otelin konuklarına benzersiz deneyimler yaşatıyor. Otelin misafirleri, kendi kendine hareket edebilen terlikler, masalar ve yer minderleriyle NISSAN’ın ProPILOT Park teknolojisini günlük hayatın içerisinde deneyimleme imkanı yakalıyor.

İlk bakışta geleneksel bir Japon tarzını andıran otelde konuklar, fuaye alanında ayakkabılarını çıkardıkları anda terlikler düzgün bir şekilde önlerine geliyor, oturma odalarına girdiklerinde geleneksel Japon mimarisinin özelliklerinde olan alçak masalar ve yer minderleri kendi kendine düzeliyor ve bu özelliklerin arkasında NISSAN ProPILOT Park teknolojisi yer alıyor.

İlk olarak Ekim 2017’de Japonya’da yeni NISSAN LEAF ile lanse edilen ProPILOT Park teknolojisi bir düğmeye basılmasıyla birlikte etrafındaki nesneleri algılıyor ve seçilen park yerine kendi kendine park ediyor

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