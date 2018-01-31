Yarıyıl tatili 19 Ocak 2018 tarihinde başladı. 18 milyon öğrencinin tatile başlamasıyla birlikte kara, demir ve havayolu ulaşımındaki hareketlilikte normalin üzerinde oldu. Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk yolcu sayısına olumlu yansıdı.

Seyahat Edecekler Dikkat! Biletlerinizi Ayırtmayı İhmal Etmeyin

Karne tatilinin ulaşım sektörüne yansıması olumlu oldu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar otobüs terminallerine, havaalanlarını ve demiryolu işletmelerine akın etti. Havayolu ulaşımın önemli noktalarından olan İstanbul Atatürk Havalimanı binlerce yolcuyu diledikleri noktaya kaliteli hizmet anlayışıyla ulaştırdı.

1,5 Milyon Yolcu Atatürk Havalimanını Kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, tatilin başladığı 19 Ocak tarihinden 30 Ocak tarihine kadar Atatürk Havalimanı’nın kullanan yolcu sayısı 1 milyon 698 bin 499’a ulaştı.

1,5 milyon yolcunun 296 bin 787 kişisi iç hatları kullanarak, güvenli uçuş sağladı. Dış hatlarda iç hatlar gibi oldukça yoğun bir hafta geçirdi. Atatürk havalimanı 19 ile 30 Ocak tarihleri aralığında 566 bin 635 kişiye dış hatlar hizmeti sundu.

Yarıyıl tatilinin başladığı günden buyana havayolu ulaşımına olan ilgi ciddi oranda arttı. DHMİ verileri iç hatları kullanan yolcu trafiğindeki artışın yüzde 12’ye ulaştığını gösterdi. Dış hatlardaki yolcu sayısı ise yüzde 23’e varan oranda arttı. Yolcu trafiğindeki ortalama artışsa yüzde 19’a denk geldi.

Söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı 1 milyon 698 bin 499 yolcuya hizmet verirken, diğer havaalanlarındaki yoğunlukta dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanında otobüs terminalleri de doldu taştı. Biletler haftalar öncesinde tükendi. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorlandı. Bazı firmaların ek sefer düzenledikleri ifade edilirken, ek seferler dahi talep karşısında yetersiz kaldı.