Türkiye’nin lider elektronik ticaret ve ilan platformlarından sahibinden.com, geçtiğimiz sene sonunda faaliyete geçirdiği AR-GE merkezinde yeni nesil yazılımcıları sektöre kazandırmaya başladı. sahibinden.com’un kariyer geliştirme programı dev.akademi’ye seçilen yetenekli gençler yazılım dünyasına adım atarken, şirketin AR-GE merkezinde çalışma ve uzman ekibiyle yeni projeler geliştirme imkanı da yakalıyor.

sahibinden.com AR-GE Merkezi Yöneticisi Akif Arsoy dev.akademi ile dijital çağın uzmanlarının sahibinden.com’da yetişeceğini söyledi. Arsoy sözlerine şöyle devam etti; “Geçtiğimiz sene sonuna doğru hem şirketimize hem de sektörümüze katma değer yaratacak önemli projeleri hayata geçirdik. Bunlardan ilki teknolojiye dayalı yeni ürün ve hizmetleri tasarlamak ve sahip olduğumuz potansiyelle teknoloji üreten bir ülke olma yolunda ilerlemek adına açtığımız AR-GE merkezimiz. Diğeri ise yazılım alanında genç yetenekleri sektöre kazandırmak için başlattığımız kariyer geliştirme programımız olan dev.akademi. Yetenekli ve başarılı gençlerin sahibinden.com’un fark yaratacak projelerinde deneyim kazanmaları amacı ile başlattığımız dev.akademi kampını başarıyla tamamlayan 5 arkadaşımızı ekibe kattık. Teknoloji üretiminde ana unsurun yetişmiş insan gücü olduğuna duyduğumuz inançla, gençlerimizin bu alana yönelmesini, geleceğin mesleklerinde yetişmesini önemsiyoruz.”

sahibinden.com’un ilkini Kasım 2017’de düzenlediği dev.akademi kampına, ülke genelinde üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencilerinden ve en fazla 6 ay iş tecrübesi olan mezunlarından 915 kişi kayıt yaptı. Ön eleme sonrası 50 genç mühendis dev.akademi kampına katılırken içlerinden en başarılı 5 genç yetenek ise sahibinden.com ekibine katılmaya davet kazanmıştı