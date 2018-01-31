LG V30+ Türkiye'de Satışa Sunuldu
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LG V30+ Türkiye'de Satışa Sunuldu


LG V30+ Türkiye'de Satışa Sunuldu
LG V30+ Türkiye'de Satışa Sunuldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 12:01:03
Anasayfa Şirketler LG V30+ Türkiye'de Satışa Sunuldu

LG Electronics tarafından üretilen hafif ve ince tasarımı ile dikkat çeken LG V30+ Türkiye'de ilk kez satışa çıkarıldı.

LG’nin en yeni akıllı telefonu LG V30+ tüketicilerin hayatlarına renk katacak birçok özellikle birlikte geliyor. Bu özellikler arasında yer alan çift kameralı telefon segmentinde ilk defa kullanılan “F1.6 diyafram açıklığı” ön plana çıkarken, ince ve hafif bir tasarıma sahip OLED FullVision ekranı ise göz dolduruyor. V serisinin yeni üyesi, bu özelliklerin yanı sıra sahip olduğu Cine Video modu ile kullanıcılarına film kalitesinde çekim yapabilme olanağı tanırken Google Asistan ve Ses Tanıma özellikleri ile iletişimi farklı bir boyuta taşıyor.

İnce, hafif ve minimal tasarımına karşın oldukça dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olan V30+, bu özelliğini H-Beam yapısına borçlu. Hem ön hem de arka panellerde Corning’in en gelişmiş teknolojisi olan Gorilla Glass 5’e sahip olan telefon, ABD Savunma Bakanlığı’nın MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini geçerek zorlu şartlara da rahatlıkla adapte olabildiğini ortaya koyuyor. Aşırı sıcak ya da soğuk hava şartlarında da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan LG V30+, buna ek olarak IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

LG SmartWorld’de Yaşanan Heyecan Sürüyor

LG Electronics Türkiye’nin V30+ özelinde düzenlediği yarışma tüm hızıyla devam ediyor. 10 Ocak tarihinde LG SmartWorld uygulaması üzerinde başlayan yarışmaya katılanlar, uygulamada yer alan V30+ videosunu seyredip sorulan 5 soruyu yanıtlıyorlar. Soruların tümüne doğru cevap veren katılımcıları ise ödüller bekliyor. Soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında yapılacak çekiliş ile beraber talihliler; 1 adet V30 +, 10 adet LG HBS-780 Bluetooth kulaklık ve 50 adet LG Power Bank (6500mAh) kazanma şansı yakalayacak. Hali hazırda 6 bini aşkın katılımın sağlandığı yarışma, 11 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Yarışmanın kazananları, 15 Şubat 2018 tarihinde LG SmartWorld sayfasında yayınlanacak.
LG Electronics Türkiye’nin 15 Ocak – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşen bir diğer yarışmasında ise kullanıcılar, öncelikle http://www.lg.com/tr sayfasında yer alan V30+ videosunu seyrediyorlar. http://www.V30kazandiriyor.com adresine kayıt yaptıran ve 5 soruya doğru cevap veren kullanıcılardan 1 kişi V30+, 300 kişi ise HBS-780 Bluetooth kulaklık kazanabilecek. Sorulara doğru yanıt veren katılımcılar arasında yapılacak çekilişin sonuçları, 6 Şubat 2018 tarihinde http://www.V30kazandiriyor.com sitesinde açıklanacak.

LG’nin en yeni akıllı telefonu LG V30+, Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sadece Türk Telekom mağazalarında 4.399 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor

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