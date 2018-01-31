Türkiye 2017’de turizm gelirini artırmayı başardı. Gelirdeki artış 2016’ya kıyasla yüzde 18,9 oldu. Elde edilen gelirse 26 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye Turizm Gelirinde Başarılı Bir Yılı Geride Bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin turizm verileri araştırmasını tamamladı ve sonuçları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye 2017’de turizmden toplamda 26 milyar 283 milyon 656 bin dolarlık kazanç sağladı. Turizm gelirinin yüzde 77,4’lük bölümü yabancı turistlerden sağlandı. Yerli turistin kazanca katkısı yüzde 22,6’ya denk geldi.

2017 yılında turizmden elde edilen kazancın 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarlık bölümünü kişiler harcamalar oluşturdu. Paker turlar dahilinde yapılan harcamalarsa 4 milyar 822 milyon 53 bin dolar olarak belirlendi.

Kişi Başı Harcama 681 Dolara Yükseldi

Geçen yıl turizmde kişi başına düşen ortalama harcama 681 doları işaret etti. Yurtdışından Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başına harcaması 630 dolar olarak hesaplandı. Yerli turistin kişi başına harcadığı para ise 903 dolar olarak hayata geçti.

Yurtdışına İlgi Arttı

2017 yılında yurtdışına seyahat eden vatandaş sayısında artış görüldü. Artış 2016’ya kıyasla yüzde 23,1 oldu. Türkiye’deki gümrüklerden yurtdışına çıkan kişi sayısı toplamı ise 38 milyon 620 bin 346 kişi olarak kayda geçti. Bu rakamın yüzde 83,1’lik kısmını yabancı uyruklular kapladı. Yurtiçinde yaşayanlarsa toplamın yüzde 16,9’luk bölümünü oluşturdu.

Turizm Giderleri Yüzde 1,7 Arttı

2017 yılında turizme yapılan harcamalar, 2016’ya kıyasla yüzde 1,7 oranında arttı. Turizm giderlerinin toplamı 5 milyar 137 milyon 244 bin doları gördü. TÜİK bu harcamaların 4 milyar 95 milyon 120 bin dolarlık kısmının kişisel harcamalardan oluştuğunu belirledi. Paket turlara yapılan harcamalarda bir milyar 42 milyon 124 bin dolara işaret etti.

Geçen sene yurtdışına çıkan vatandaş sayısı da artış yönlü hareket etti. Artış 2016’ya göre yüzde 12,8 oldu. Yurtdışına çıkan vatandaş sayısının toplamı ise 8 milyon 886 bin 916 olarak kaydedildi. Söz konusu kişilerin her birinin ortalama harcaması 578 dolar seviyesinde hayata geçti.

Türkiye’nin 2017 yılında elde ettiği turizm gelirleri özellikle yılın dördüncü çeyreğinde ciddi oranda arttı. Son çeyrekte sektörün ülke ekonomisine getirisi 6 milyar 109 milyon 187 bin dolara kadar yükseldi. Bu rakam 2016’nın son çeyreğine yüzde 27,7 gibi yüksek bir fark attı.