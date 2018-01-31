Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, lojistik sektörünün yenilikçi firması Ekol ile özel bir iş birliğine imza attı. Geçtiğimiz günlerde Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, Ekol Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir, Ekol Filo Genel Müdürü Alper Bilgili ve Brisa’nın iş ortağı Marmara Lastik’in sahibi Necmettin Haliç’in katılımıyla, Sabancı Center’da düzenlenen imza töreni ile duyurulan anlaşma kapsamında; Türkiye’nin en büyük lojistik filosuna sahip olan Ekol, 5.500 araçlık filosunun yıllık 35.000 lastik ihtiyacı için Brisa’nın güçlü markaları ve uzman kadrosundan destek alacak.

İş birliği kapsamında Ekol, Brisa’nın sunduğu Profleet filo çözüm ortaklığı ile çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda Brisa, Profleet danışmanlık ve hizmet paketi ile Ekol’e ürün, servis hizmetleri, yol yardımı ve danışmanlık desteği sunacak.

Ekol’e sağlayacağı kapsamlı danışmanlıkla şirketin lastik kaynaklı yol yardımı ihtiyaçlarını da %50 oranında düşürmeyi hedefleyen Brisa, yol yardım hizmeti Filofix ile Ekol’ün 5.500 aracına hem Türkiye’de hem de Avrupa’da 7/24 hizmet verecek ve araçlarında yaşanabilecek lastik sorunlarına yerinde müdahale edecek.

Brisa ayrıca, lastik kaplama markası Bandag ile Ekol filosunun lastik ömrünü uzatarak, lastik maliyetinin düşmesini sağlayacak. Aspects+ hizmetiyle araçların AKS detayına kadar inceleme yapıp anında raporlamalarla lastik performanslarının takibini yapacak. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk mobil TIR servisi Mobilfix ile Ekol filosuna araç parklarında yerinde hizmet sunacak.

Brisa’nın sektörünün yenilik lideri olduğunun altını çizen ve filo müşterileri için bir değer sağlayıcı ve stratejik ortak olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Değer odaklı bir yaklaşımla, filoların günümüz teknolojilerinden faydalanarak daha verimli, daha emniyetli ve daha konforlu bir şekilde operasyonlarını yürütmelerine olanak tanıyan Profleet filo çözümlerimizle, müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek bir çatı altında topluyoruz. Diğer yandan detaylı araştırmalar, gözlemler ve raporlamalar ile iş ortaklarımızın sahada da her an yanlarında oluyoruz. Sahayı çok iyi bilen bir ekip olarak, sahip olduğumuz bu bilgi ve deneyimi, Türkiye’nin lider lojistik şirketi Ekol ile paylaşmaktan ve işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

İş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Ekol Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir ise “5.500 araçlık öz mal yatırımımız ile Avrupa’nın ve ülkemizin en büyük lojistik filolarından birine sahibiz. Klasik kara taşımacılığı yerine çevreci bir çözüm olan Intermodal taşımacılığı tercih etmemize rağmen ayda ortalama 10 milyon km yol katediyoruz. Dolayısıyla yakıt ve lastik, filo yönetim maliyetlerimizin merkezinde yer alıyor. Bu operasyonu en verimli ve en nitelikli şekilde yönetmek adına, Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa’yla gerçekleştirdiğimiz 3+2 yıllık anlaşma ile başlattığımız iş birliğimizin önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Brisa’nın iş ortaklarından Marmara Lastik’in sahibi Necmettin Haliç de “Ekol ile yıllara dayanan güçlü bir iş ilişkimiz vardı. Kendi sektörlerinde öncü konumuna sahip bu iki güçlü kurumun bu kapsamlı işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.