Yerel ve uluslararası potansiyelleri harekete geçirerek İstanbul bölgesine ilgiyi artırmak ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla kurulan İstanbul Turizm Derneği (ISTTA), turizm sektörünün önemli aktörleri ve kamu kurumlarıyla İstanbul için iş birliği başlattı.

İstanbul markasına hizmet edecek katma değeri yüksek ve büyük ölçekli projelerle, metropolü “ilk tercih edilen destinasyon” haline dönüştürmeyi hedefleyen ISTTA, 2018 yılını İstanbul markası ile Türkiye’nin uluslararası arenada yeniden tanıtım yılı olarak değerlendiriyor.

ISTTA , kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atmaya başladı. EMITT fuarı ile çalışmalarının startını veren ISTTA, İstanbul turizmine katkı sağlamak için aktif işbirliği ve tanıtım çalışmaları içinde yer alacak.



İşte ISTTA’nın ProjelerindenBazıları :

600’den fazla yabancı turizmci katılımcıyı (hosted buyer ) Emitt’te ağırladı

ISTTA, EMITT kapsamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 80 ülkeden 600’ün üzerinde seyahat acentası, tur operatörü ve turizm sektörü temsilcisinin (hosted buyer) fuar süresünce 7000 civarında iş görüşmesi yapmasına imkan sağladı. ISTTA, EMITT’te yaptığı sponsorlukla hosted buyerları 6. Salonda kurulan 600 metrekarelik standında buluşturdu.

ISTTA Hosted Buyer’lara Pullman Istanbul Hotels Airport and Convention Center’da gece düzenledi.

Çanakkale ve 2018 Troia yılı tanıtımı vesilesi ile Çanakkaleli turizmcilere de destek vererek ISTTA olarak Hosted Buyer’lar için Başkan Saruhan Saraylı’nın ev sahipliğinde Pullman Istanbul Hotels Airport and Convention Center’da organize edilen gecede Çanakkale turizmine de katkıda bulunarak sektörle işbirliği içerisinde olduklarını gösterdiler. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkaleli turizmcilere destek verme anlamında, geceye katılım gösterdi.

ISTTA, katılımcılara derneğin tanıtım filmi ve “Definitely Istanbul” sloganı ile hazırlanan görsel çalışmaları sundu. Gecede dernek adına kısa bir konuşma yapan ISTTA ikinci Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, salonda bulunan tüm seyahat acentesi, tur operatörü ve turizm sektörü temsilcilerini İstanbul’un marka elçisi olarak kabul ettiklerini ve İstanbul turizmine desteklerini beklediklerini belirtti.



Talep Rifai, İstanbul Turizmine Katkı Sağlayacak



Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) daveti ile EMITT’in açılışına katılan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü eski Genel Sekreteri Talep Rifai, ISTTA tarafından İstanbul’da ağırlandı. Görevini 31. Aralık 2017 yılında Zürab Polikashvili’ye devreden Rifai’nin onuruna Pullman İstanbul’da verilen yemeğe, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, ISTTA Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Saraylı, ISTTA ikinci Başkanı İ. Halil Korkmaz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda İstanbul’un tanıtımına ilişkin yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, hazırlanan çalışmalar paylaşıldı. ISTTA, İstanbul turizminin tanıtımı için Talep Rifai’nin tecrübelerinden yararlanmak için zaman zaman bir araya gelme kararı aldı, Talep Rıfai bundan sonra ISTTA’nın gönüllü marka elçisi olarak destek vereceğini İstanbul’un sembolü olan LALE motifli ISTTA rozetini takarak başlattı.



Rus Otelciler İstanbul’da



TÜROFED’in daveti ve ISTTA’nın ev sahipliğinde İstanbul’a gelen Rusya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu Başkanı Igor Bukharov, Başkan Yardımcısı Vadim Shpilman ve Türkiye-Rusya Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev ağırlandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Karadeniz’e komşu ülkelerin mutfaklarını ön plana çıkarmak amacıyla bir etkinlik yapılması için çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.



Rusya, Çin ve Polonya’da İstanbul’u Tanıtacak



ISTTA, İstanbul’un yurt dışındaki tanıtımları için de çalışmalarının startını verdi. ISTTA, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde TÜROFED’in koordinasyonunda Rusya Federasyonu, Çin ve Polonya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Festivalleri’ne katılım kararı aldı. ISTTA, Türkiye turizmi için büyük önem taşıyan Türkiye Festivalleri’nde yüzbinlerce turist ile buluşacak.



Definitely Istanbul’u Tüm Dünya Konuşacak



ISTTA, İstanbul’u tanıtmak amacıyla belirlediği “Definitely Istanbul” sloganı için mesleğinde dünyaca bilinen sanatçı,sporcu, yazar, doktor ve iş dünyası temsilcisi Türk vatandaşlarının katılımı ile çekecekleri tanıtım filmini dünya çapında gösterime sokmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İstanbul’a seyahat edecek yerli ve yabanci turistlere yönelik internet sitesinden yeme,içme,konaklama,sağlık,finans,yatırım,kültür ve sanat konularında hizmet verecek. ISTTA, bu kapsamda yurt dışındaki çeşitli etkinliklere katılacak. ISTTA, bu çalışma ile İstanbul’un turizm zenginliğini tüm dünyaya izleme fırsatı sunacak.



TÜROFED ile Yoğun İşbirliği

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan ve İstanbul turizminin tanıtımı için harekete geçen ISTTA’nın, ulusal ve uluslararası çalışmalarda birlikte hareket etmek ve güçbirliği yapmak amacı ile Türkiye Otelciler Federasyonu’na (TÜROFED) üye olarak katıldı.



Alman Devi FVW’yı Ağırlayacak

ISTTA, aynı zamanda Almanya’nın en büyük turizm medya kuruluşu FVW Medien ile TÜROFED’in Mart ayında yapacağı İstanbul 2018 Workshop’unun evsahipliğini de yapacak. Alman turizm otoritelerini ağırlayacak olan ISTTA, Almanya pazarına verdiği önemi de gözler önüne serecek.

ISTTA Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan - B. Saruhan SARAYLI

İkinci Başkan - İbrahim Halil KORKMAZ

Başkan Yardımcısı - Yalçın AYDIN

Başkan Yardımcısı - Ziya CİHAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Üstün ÖZBEY

Yönetim Kurulu Üyesi - Burak GÖREN

Sayman - M. Erol TURANLIOĞLU

Genel Sekreter - Ahmet KÜÇÜKBAŞKAN