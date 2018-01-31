Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşterilerine Daha Hızlı ve Kolay Hizmet Sunuyor
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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşterilerine Daha Hızlı ve Kolay Hizmet Sunuyor


Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşterilerine Daha Hızlı ve Kolay Hizmet Sunuyor
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşterilerine Daha Hızlı ve Kolay Hizmet Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 12:17:30
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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri geliştirdiği teknolojik online sözleşmesi ile birlikte müşterilere daha hızlı bir şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar Türkiye'de ve tüm dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, çözüm odaklı ve yenilikçi projeler ile çalışmalarına devam ediyor. Hazırladığı Online Sözleşme Platformu ile potansiyel müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmayı hedefleyen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, müşterilerine Restaurant Pass yemek kartı ve yemek çeki hizmetlerinden yararlanmaları için online olarak müşteri olma ve kolay sipariş oluşturabilme imkanı sunuyor.

Sodexo müşterisi olmak isteyen tüm firmalar, Online Sözleşme Platformu sayesinde kredi kartı veya havale seçenekleri ile ödeme yaparak dakikalar içerisinde Sodexo müşterisi olabiliyorlar.. Ödemesi gerçekleştirilen sipariş tamamen otomatik süreçler sonucunda 2-4 iş günü içerisinde müşterilere ulaşıyor. https://onlinesozlesme.sodexoavantaj.com adresinden ulaşılabilen Sodexo’nun Online Sözleşme Platformu ile yemek kartı sektöründe bir ilki gerçekleştiren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dijital platformu sayesinde potansiyel müşterileri ile daha hızlı ve kolay şekilde buluşmayı amaçlıyor.

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