Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan ve 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleşen EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 85 ülkeden 1.065 katılımcı ve 54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sene katılımcı bazında %55 büyüme kaydeden EMITT, 2018 yılında turizm sektörünün de tırmanışa geçeceğinin sinyallerini verdi.

ITE Turkey tarafından T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu sene 22’incisi düzenlenen EMITT, turizm profesyonelleri ile uygun fiyata en iyi tatil destinasyonlarında tatil planlamak isteyenleri ağırladı.

Fuarın açılışını T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Taleb D. Rifai, Alman Turizm Sektörü Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, ITE Group Bölge Direktörü Vincent Brain ve ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın gerçekleştirdi.

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, 22.’si düzenlenen EMITT ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemiz turizm sektörü ile EMITT ilk günden bu yana birbirine paralel bir büyüme göstermiştir. Turizm sektöründe 2017 yılında gözlemlenen hareketlenme EMITT’te de kendini gösterdi ve bu sene katılımcı bazında %55 büyüme kaydettik. Bu büyüme 2018’de turizm sektörü için hızlı bir yükselişin göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu sene 7.000’in üzerinde onaylanmış randevu ile bir dünya rekoruna da imza attık. Bu randevuların yeni yatırımlara, yeni iş birliklerine vesile olacağına inancımız tam.”

EMITT’e bu sene katılan ülkeler arasında A.B.D, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri Bosna & Hersek, Çin, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore, Gürcistan, Hindistan İran, İspanya İtalya, Japonya, K.K.T.C, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova Küba, Letonya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Rusya, Seyşeller, Sırbistan, Tayvan, Tunus, Özbekistan, Ukrayna, Ürdün Vietnam, Yunanistan, Zanzibar bulunuyor.

Katılımcıların iş hacimlerini arttırma olanağı bulduğu fuarda; 60 bin metrekarelik alan üzerinde toplam 10 salonda, ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, kış turizmi ve outdoor özel bölümleri, oteller, otel destek ürünleri, tur operatörleri ile acenteler yer aldı. Sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT Fuarı her yıl olduğu gibi bu sene de katılımcı ve ziyaretçilere turizm sektörünün gelişimine yönelik zengin bir içerik sundu. Fuar süresince ‘Türkiye’de Seyahat Acenteciliğinin Geleceği’, ‘Dünyada Yeni Trend; Gastronomi Turizmi’, ‘Şehrin Pazarlamasında Gastronomik Marka Kentler Yaratılması’, ‘Yerel Kalkınma ve Turizm’, ‘Gelişmekte olan Pazarlarda Online Satış ve Gastronomide Farkındalık’ konulu paneller katılımcılardan tam puan aldı. Panellerin yanı sıra katılımcı ülke ve şehirlerin birbirinden renkli etkinlikleri de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarın ilk günü Bahattin Yücel moderatörlüğünde “Türkiye’deki Seyahat Acentacılığının Geleceği” başlıklı düzenlenen panele, Site Turkey Başkanı Kerim Sipahiler, Ekar Tur’un Sahibi Zehra Sönmez ve Posta Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan katıldı. TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya konuşmasında sektör olarak çağın gerisinde kalmamak için teknolojiye uyum sağlanması gerektiğinin önemine değinirken, bu alanda gelişim kat etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve mesleklerine sahip çıkacaklarını söyledi. Sektördeki haksız rekabet ortamının bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğinin önemine de değinen Firuz Bağlıkaya, Hava yolu şirketlerinin web sitelerinde Seyahat Acentalarından daha ucuza bilet satışı yapmalarını yasal yollarla engelleyeceklerini belirtti.

EMITT’in ikinci günü düzenlenen “Yerel Kalkınma ve Turizm” konulu panelin açılış konuşmasını yapan Urban Strategy Partners Kurucu Ortağı Dr. İrem Ayrancı Onay konuşmasında UNWTO (World Tourism Organization) rakamlarına dayanarak turizmin dünya ekonomisindeki yerini sektörün dünya GSYİH’nın %10’una, küresel ticaretin %7’sine ve her 10 işyerinden 1’ine karşılık geldiğini vurguladı. Avrupa Birliği Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan ise ‘Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Konularına Genel Yaklaşımı ve Destekleri’ başlıklı konuşmasında, Turizm ve Yerel Kalkınma konularında AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları için proje fırsatlarını değerlendirdi.

Davetli Tur Operatörü ( hosted buyer) Programı, 106 ülkeden 600 tur operatörünün gerçekleştirdiği 7.000’den fazla randevu ile büyük bir ilgi gördü!

EMITT Turizm Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Davetli Tur Operatörü ( hosted buyer) Programı düzenlendi. TravelShop Turkey iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında 106 ülkeden 600 davetli tur operatörü ağırlandı. Tur operatörlerinin katıldığı ülkeler arasında; A.B.D, Arnavutluk, Avusturalya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ruanda, Rusya, Singapur, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam yer aldı.

EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 2018 Rakamları

Toplam Ziyaretçi sayısı: 54.364

Katılımcı Ülke Sayısı: 85

Yabancı Katılımcı: 1.065

Toplam B2B Randevu Sayısı: 7.000 +

Toplam Davetli Tur Operatörü: 600