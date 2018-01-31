Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark araştırmasının sonuçları açıklandı. 92 şirketin katılıp 57 bin çalışanın temsil edildiği araştırmada insan kaynakları uygulamaları derinlemesine analiz edildi. Sonuçlara göre, en iyi işveren unvanına sahip şirketler, liste dışında kalan şirketlere göre yüzde 30 daha fazla iş başvurusu alıyor. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi boyutların analiz edildiği araştırma, kurum kültürünün gelişmesine yardımcı oluyor.

Kazancın Dengesiz Dağıtılması En Zayıf Nokta

Çalışanların başkalarına şirketlerinde çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtmeleri, şirketlerine önemli katkılarda bulunabileceklerine inanmaları en iyi işverenlerin en güçlü yönleri. En zayıf yönler ise şirket kazancının çalışanlara dengeli yansımaması, hak eden çalışanların yükselmemesi ve yöneticilerin adam kayırması şeklinde belirtiliyor.

Aidiyet Hissi İşteki Performansı Artırıyor

Türkiye’nin en iyi işverenlerinin kurum kültürlerini geliştirmek için önem verdikleri faktörler arasında ilk iki sırada çalışanları dinlemek ve önemsemek geliyor. Trust Index analizinde, en iyi işverenlerde son 5 senedir çalışanlara göre, en fazla gelişim sağlanan alanların başında özel yan haklar geliyor. Bu alanda yüzde 10 ilerleme sağlandığı görülüyor. Dikkat çeken diğer bir bulgu ise kendilerini şirketin bir parçası olarak gören çalışanların yaptıkları işi tamamlamak için 5 kat daha gayretli olması.

Yüzde 15’i Zamanı Verimsiz Kullanıyor

Great Place to Work Enstitüsü’nün yaklaşık 30 yıldır yüksek güven oluşturmuş işletmelerin sağladığı avantajları araştırdığına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırma, yüksek güven kültürüne sahip iş yerlerinin daha iyi hizmet sunduklarını ve daha güçlü bir finansal performans sergilediklerini gösteriyor. Düşük güven düzeyindeki çalışanların yüzde 15’i zamanlarını verimsiz kullanıyor, yüzde 10’u şirkete bağlı değil ve yüzde 5’i de uzun süreli şirkette kalmak istemiyor.” dedi.