Dünyanın ilk ve tek “IoT tabanlı Akıllı Çay Demleme Otomatı” SwarTea, Türk yazılım gücünün donanımla entegre edildiği önemli bir üretim öyküsüne sahip. SwarTea’nin yaratıcısı Özcan Yıldız, Cisco, Intel, Microsoft gibi kurumların eğitim ve danışmanlık hizmetlerini veren AcademyTech’in kurucusu. AcademyTech, 2014 ve 2015 yıllarında dünyaca ünlü marka değerleme şirketi Deloitte tarafından Yılın En Hızlı Büyüyen Şirketi seçilerek dikkat çekmişti. Özcan Yıldız, 2 yıl süren bir AR-GE çalışmasıyla, dünyanın yılda kişi başı 1250 bardakla en çok çay tüketilen ülkesinde bir çay sever olarak, teknolojiyi ve nesnelerin interneti teknolojisini bir araya getirerek tiryakilerin hizmetine sundu. Yıldız, şimdi, Türkiye ve hatta yurtdışı hedefleri için birlikte çalışabileceği çay sever iş ortakları arıyor.

SwarTea IoT ve SwarTea ürün ailesini dünyanın en çok çay tüketen ve çay seven toplumunun bir ferdi olarak çay tiryakilerinin yaşam kalitesini artırmak üzere ürettiklerini belirten Yıldız, çay tiryakilerinin lezzetten taviz vermeyen duruşu, en zor koşulda bile kötü demlenmiş, bayat bir çayı elinin tersiyle iten ve iyi çay için kilometrelerce yol yapmaya razı olan yılmaz karakterinden etkilendiklerini belirtiyor.

Günde Bir Kez Demleyerek 6 Saatten Fazla Taze Çay Keyfi

Ürün ailesinin en gelişmiş ürünü SwarTea IoT, 6 saatten uzun süreyle lezzetini koruyabilen demleme çayı, sudan, çaydan ve elektrikten yüzde 70 kadar tasarruf ederek, -hem de litrelerce- sunabiliyor. Dem oranı ekran üzerinden ayarlanan ve istenirse ince belliyle de çay içilmesine imkan veren SwarTea özellikle kurumlarda, kafelerde, restoranlarda, ev dışı pek çok alanda dökme ve demleme çay lezzetine hasret kalan çay tiryakilerinin derdine noktayı koyacak. SwarTea IoT demleme çayın lezzetini tiryakilerin ihtiyaç duyduğu her yere taşıyor.

SwarTea IoT kurum içi çay tüketimini takip etme, raporlama ve tüketim malzemelerini kontrol altında tutma imkanı da sunuyor. Günde 100 bardak çay tüketen bir firmaya çay, su ve elektrik konusunda aylık 675TL’lik bir tasarruf sağlayan SwarTea IoT’ye sunduğu tasarruf miktarının altında bir maliyete kiralama yöntemiyle sahip olunabiliyor.

SwarTea Çay Tiryakilerinin Yüzünü Güldürecek

Özcan Yıldız, çayın bu topraklarda bir içecekten çok daha fazlasını ifade ettiğini söylüyor. Yıldız iyi demlenmiş bir çayın anlamını şöyle açıklıyor: “Çay, tiryakisi için sıcaklıktır, dostluktur, sohbettir, dertleşmektir, memleket hasretidir, kavuşmaktır, çalışmaktır, emektir, dükkanın bereketidir, çalışanı dinlendirir, misafiri sevindirir. Çaya olan tutkularıyla dünyayı güzelleştiren ve çayın lezzetinden taviz vermeyen çay tiryakilerine saygıyla ortaya koyduğumuz SwarTea özellikle kurumlarda, şirketlerde, fabrikalarda tiryakilerin yüzünü güldürecek.“