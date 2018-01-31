Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlediği bu yolda Türkiye Noterler Birliği (TNB) de gösterdiği gelişme hamleleri ile işlemleri daha kolay, daha hızlı ve en önemlisi güvenli şekilde yaparak vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. TNB’nin bu hamlelerinden en yenisi ise hükümetimizin 180 günlük eylem planı kapsamında ki Araç Tescil Sistemi (ARTES) projesi oldu.

ARTES projesinin tanıtımı, 31 Ocak Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok, “Son yıllarda araç satışlarının artması ve Emniyet Genel Müdürlükleri’nde görevli ekiplerin bu konuda büyük vakitler harcaması sebebiyle ARTES projesinin Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmesi hem vatandaşın hem de emniyet güçlerimizin zamandan tasarruf etmesine katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “TNB olarak ülkemize katkı sağlamak ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemek için çalışmaktayız. 1985 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 2’inci el araç devirlerinin artık 1 Şubat 2018 itibari ile tescillerini de gerçekleştireceğiz. Bu projenin başlaması ile vatandaşlarımız hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilecek. Ayrıca tescil şubelerinde görev yapan polislerimiz de vatandaşımızın güvenliği için sahada daha aktif rol alacak” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “ARTES projesi hükümetimizin 180 günlük eylem planı kapsamında 1 Şubat 2018 tarihi ile Türkiye Noterler Birliği’ne bağlı Noterlikler tarafından gerçekleştirilecek. Hükümetimiz her zaman vatandaşlarımızı düşünerek hareket ediyor. ARTES de bu kapsamda ortaya çıkan bir projedir. Türkiye Noterler Birliği bugüne kadar önemli hizmetlere imza attığı için ARTES projesinde de önemli bir katkı sağlayacaklarına inancım tamdır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İş gücü, para ve zaman tasarrufunun yani verimliliğin büyük önem taşıdığı dijital bir çağdayız. Bizler de hayata geçirdiğimiz projeler ile çağa ayak uydurmak ve vatandaşa katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı her zaman sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarından birisi de ARTES projesidir. Hem zaman hem de paradan tasarruf sağlayacak olan yeni sistem, TNB tarafından anında ve tek noktada yapılabilecek. Bu noktada Noterlerimize büyük bir yük düşüyor ve bunu da başaracaklarına eminim” dedi.

ARTES ile Vatandaşlar 116 TL Daha Az Ödeyecek

Hayata geçirilen ARTES projesi kapsamında, bugüne dek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sayıları 615 ile sınırlı olan tescil bürolarından birisine giderek gerçekleştirilen araç sicil ve tescil işlemleri artık Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 1931 Noterlikte yapılabilecek. Vatandaşlar, herhangi bir Noterliğe giderek, anında, tek noktada ve daha az ücret ödeyerek tüm işlemleri halledebilecek. Emniyet Müdürlükleri’nde gerçekleştirilen sistemde, araç tescili sırasında, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Motorlu Araç Tescil Belgesi ve posta ücretiyle birlikte 251 TL olan ücret, ARTES projesi kapsamında vatandaşlara 116 TL tasarruf sağlayacak. Tescil işlemlerinde Noterliklerin görevlendirilmesi ile beraber, ilk adım olarak Motorlu Araç Trafik Belgesi kullanımdan kaldırılırken, tescil belgesi anında Noterliklerde teslim edilebilecek ve bu da posta masrafını ortadan kaldıracak. Böylece vatandaşlar, tescil işlemleri için daha az ödeyerek daha hızlı hizmet alabilecek. Yeni sistem ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üzerindeki yük de azaltılmış olacak ve tescil şubelerinde görevli olan 3000 güvenlik görevlisi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için sahada daha aktif bir şekilde görev alabilecek.

Yeni Sistem Araçların Satışından Hurdaya Ayrılmasına Kadar

Tüm İşlemleri Kapsayacak

ARTES projesi, Noterliklerce satışı yapılan ikinci el araçların tescil işlemlerinin de aynı anda Noterliklerde yapılması ile başlayacak. Önceden araç sahipleri, ikinci el araçlarının satışını Noterliklerde yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tescil belgelerinin adreslerine gönderilmesine kadar geçici belge ile araçlarını kullanıyorlardı. Araç üzerinde yapılan bir değişikliğin tescil belgesinin düzenlemesi ise bir günden fazla zaman alıyordu.

ARTES ile devir veya değişiklik işlemi bittiği an, ilgili Noterlikte araç tescil belgesi düzenlenebiliyor ve anında aracın sahibine teslim edilebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, tescil belgelerinin gelmesi için posta beklemiyor. Bunun yanı sıra, sıfır araçların tescil işlemleri de, ikinci el araçlarda olduğu gibi, Noterliklerde yapılabiliyor. Vatandaşlara katma değer sağlayan yeni sistemde, çok yakın gelecekte bayiler üzerinden yapılan ilk kayıt işlemleri de ARTES bünyesine dâhil edilebilecek. Böylece araçların satışından, hurdaya ayrılmasına kadar olan bütün tescil işlemleri hukuki güvenliği sağlama görevi bulunan Noterlikler tarafından yapılabilecek, siciller ise TNB tarafından kayıt altında tutulacak.

Sistem verilerinin tamamının devletin kurumsal yapısı içerisinde faaliyet gösteren TNB veri tabanına geçmesiyle birlikte Türkiye’nin 180 günlük eylem planlarından birisi daha tamamlanmış olacak. ARTES projesi hem araç alan hem de satan için büyük kolaylıklar sağlayacak.