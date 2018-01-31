Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi ve ihracatçısı olan Yünsa, birçok yenilikçi ürünü sunduğu 2019 İlkbahar-Yaz kreasyonunu, modanın nabzını tutan dünyanın en büyük fuarlarında vitrine çıkardı. Ocak ayında Londra’da London Textile Fair ve Statement for Fashion SVP, New York’ta Premiere Vision, Münih’te Fabric Start fuarlarında dünya tekstil ve kumaş sektörünün beğenisine sunulan Yünsa kreasyonu ilgi topladı.

Fuar etkinlikleri açısından yoğun geçen Ocak ayında dünyanın önde gelen organizasyonlarında müşterilerle bir araya gelerek yeni ilkbahar ve yaz kreasyonlarını paylaşma fırsatı bulduklarının altını çizen Yünsa Pazarlama Direktörü Bora Birgin, bir önceki yıl başlayan dökümlü kumaş trendinin farklı renk alternatifleriyle bu yıl da süreceğini belirterek ekledi: “Bu yılın trendleri arasında hafif gramajlı parlak görünümlü voile, dökümlü krepe kumaşlar, kabartmalı ve kıvrımlı görünümleriyle seersucker ve crinkle kumaşlar yer alıyor. Biz de koleksiyonlarımızda ağırlıklı olarak bu kumaşlara yer verdik.”

Yeni Nesil Özgün Tasarımlar

Yünsa’nın, 2019 kadın koleksiyonları hakkında bilgi veren tasarımcı Mathias Menger bu sene için renkli ve geniş bir kumaş yelpazesi hazırladıklarını belirtti. Mathias Menger “Değişen tüketici tercihlerini göz önüne alarak sektöre yön veriyor, her zaman son kullanıcıyı düşünerek kreasyonlarımızı belirliyor, ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bu yıl, şimdiye kadar katıldığımız fuarlarda sürdürülebilir ürün yönetimimizin sonucu olan geri dönüşümlü malzemelere sahip yeni kumaşlarımız, vücudumuzda nem ve ısı yönetimi sağlayan yeni teknolojiyle geliştirilen 37,5 kumaşlar ve aşınma dayanımı yüksek yeni nesil yün gruplarımız büyük ilgi topladı. Kadın koleksiyonlarımızda yenilikçi formların hüküm sürdüğü hafif gramajlı parlak görünümlü voile, dökümlü krepe kumaşlar, kabartmalı ve kıvrımlı dokularıyla seersucker ve crinkle kumaşlarımız tasarımcıların favorisi olmaya aday görünüyor. Açık ve canlı tonları barındıran geniş bir renk skalamız var.” dedi

Yünsa’nın erkek koleksiyonlarının yaratıcısı, tasarımcı Luca Valle “Erkek koleksiyonlarında %100 yün yanında yenilikçi harmanlar, farklı dokulara ve formlara sahip micro desenler kullandık. Takım elbiseliklerde ise farklı renklerde mikro desenler, ceketliklerde 3 boyutlu geometrik armürler, yüksek bükümlü iplikler, fancy efektlerle hareketlendirdiğimiz özgün tasarımlarımızla modaya yön vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Yünlü kumaşa farklı fonksiyonel özellikler kazandıracak dünyada ilk niteliğinde ürünler geliştiren Yünsa, geliştirdiği prototip ürünlerini dünya pazarına sunuyor. Aynı zamanda kumaşın fiziksel ve mekanik özelliklerini ön plana çıkarmaya yönelik yeni projeler üretiyor.

Yünsa Sektör Liderliğini Sürdürüyor

“Elliden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugün Hugo Boss, Armani, Joop, Tommy Hilfiger, Paul Smith, Calvin Klein, Massimo Dutti, Max Mara, Ann Taylor ve Gianfranco Ferré'nin de aralarında bulunduğu dev markaların ve 400’den fazla müşterinin kumaş tedarikçiliğini üstleniyoruz” diyen Yünsa Pazarlama Direktörü Bora Birgin şöyle devam etti: “Kumaşlarımız bu markaların tasarımlarında kullanılarak dünya vitrinlerine çıkıyor. Bu nedenle özellikle Avrupa’daki büyük çaplı fuarlar bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu fuarlarda kreasyonlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz ve fuarları yeni müşterilerle buluşacağımız bir platform olarak görüyoruz.”