Tohum Otizm Vakfının 'Eğitime Uzanan Yol' Projesi Hızla Devam Ediyor
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Tohum Otizm Vakfının 'Eğitime Uzanan Yol' Projesi Hızla Devam Ediyor


Tohum Otizm Vakfının 'Eğitime Uzanan Yol' Projesi Hızla Devam Ediyor
Tohum Otizm Vakfının 'Eğitime Uzanan Yol' Projesi Hızla Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 13:20:27
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Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile devam eden 'Eğitime Uzanan Yol' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 11 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne) uygulanmakta olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi”nin Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM’in katılımıyla 31 Ocak Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşti.

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM’in katıldığı, TANAP Genel Müdür Danışmanı Arif EREN, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin SEZGİN ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen ÖZER’in de hazır bulunduğu toplantı ile tanıtıldı.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülecek olan proje kapsamında otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlenecektir. Bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik ise farkındalık seminerleri verilecek proje kapsamında, 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacaktır.

“Eğitime Uzanan Yol” Projesi ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini belirten Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin SEZGİN “Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 33 formatör, 990 öğretmen ve 1.100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak.” şeklinde konuştu.

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