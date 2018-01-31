2017 senesinde yasal bir değişiklik yaptıklarını ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'e vergi mükellefleri ile ilgili bilgiler üstünde risk analizi yapma yetkisi verildiğini anımsatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kısa vadede projeyi faaliyete sokmak istediklerini belirtti. Ağbal, vergi ödemelerini düzenli olarak yapan mükellefler olduğu gibi, ödemek istemeyen mükellefler de bulunduğuna dikkat çekti.

Vergi idaresinin, mükellef kitlesinin davranışlarını ve vergiye uyum gösterme durumunu risk analizi sürecine dahil etmemesi halinde ya da denetim, kontrol kararlarını, uygulamaları bu analizlerine göre yönetmezse uyumlu mükellefin vergi hassasiyetinin ortadan kalkacağına işaret eden Ağbal, bu durumdan vergisini ödemek istemeyen vatandaşların da memnun olacağını dile getirdi. Elektronik ticarette bile ekonomik aktivitelerin takibini yapma kabiliyetine sahip olduklarını vurgulayan Ağbal, bu nedenle risk analiz sisteminin kısa vadede faaliyete geçirilmesinin önemine değindi. Risk Analiz Birimleriyle Sektörlerin Takibi Yapılacak

Şu an yürütülen çalışmalarda GİB'de Risk Analizi Sistemi ile ilgili başkan yardımcılığı kurma çalışmaları içinde olduklarını aktaran Ağbal, özel daireler ve grup başkanlıkları kurulduğunu belirterek, yönetim yapısı oluşturduklarını anlattı. Sektör bazlı risk analiz birimleri kurulacağını ve bu sayede her sektörün kendi risk grubunun bulunacağını ifade eden Ağbal, güçlü bir veri tabanına sahip olduklarını belirtti. Bu veri tabanında çok bilgi bulunduğunu fakat sistematik risk analizi yapan bir yönetim anlayışı olmadığını anlatan Ağbal, yönetim anlayışının önemine işaret ederek, Ankara Yenimahalle'de 60 bin metrekarelik kapalı alan oluşturulduğunu anlattı. Bu binanın ilk önce eğitim merkezi olarak planlandığını ifade eden Ağbal, şu an Risk Analizi Merkezi'nin daha önceliği olan bir konu olduğuna değindi. Ağbal, bu binayı Risk Analizi Merkezi yapmayı planladıklarını aktardı.