Şu an yürütülen çalışmalarda GİB'de Risk Analizi Sistemi ile ilgili başkan yardımcılığı kurma çalışmaları içinde olduklarını aktaran Ağbal, özel daireler ve grup başkanlıkları kurulduğunu belirterek, yönetim yapısı oluşturduklarını anlattı. Sektör bazlı risk analiz birimleri kurulacağını ve bu sayede her sektörün kendi risk grubunun bulunacağını ifade eden Ağbal, güçlü bir veri tabanına sahip olduklarını belirtti. Bu veri tabanında çok bilgi bulunduğunu fakat sistematik risk analizi yapan bir yönetim anlayışı olmadığını anlatan Ağbal, yönetim anlayışının önemine işaret ederek, Ankara Yenimahalle'de 60 bin metrekarelik kapalı alan oluşturulduğunu anlattı. Bu binanın ilk önce eğitim merkezi olarak planlandığını ifade eden Ağbal, şu an Risk Analizi Merkezi'nin daha önceliği olan bir konu olduğuna değindi. Ağbal, bu binayı Risk Analizi Merkezi yapmayı planladıklarını aktardı.