Paraşüt Yaptığı Çalışmaların Ardından 3. Kez Ödüle Layık Görüldü
Advert Advert Advert


Paraşüt Yaptığı Çalışmaların Ardından 3. Kez Ödüle Layık Görüldü


Paraşüt Yaptığı Çalışmaların Ardından 3. Kez Ödüle Layık Görüldü
Paraşüt Yaptığı Çalışmaların Ardından 3. Kez Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 13:37:31
Anasayfa Şirketler Paraşüt Yaptığı Çalışmaların Ardından 3. Kez Ödüle Layık Görüldü

İnternet ve teknoloji alanında hizmet veren Paraşüt yaptığı çalışmaların ardından 3. kez 'yılın SaaS Girişimi' ödülü aldı.

İnternet ve teknoloji sektörünün nabzını tutan Webrazzi Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları açıklandı. Paraşüt, 2017’de de Yılın SaaS Girişimi kategorisinde birincilik koltuğuna oturarak art arda 3. kez bu ödülün sahibi oldu. Böylece Paraşüt, SaaS girişimleri arasındaki öncü konumunu da bir kez daha kanıtlamış oldu.

Halk oylaması sonucunda hem adayların belirlenip hem de kazananların seçildiği Webrazzi 2017 ödüllerinde toplam 123 bin 212 oy kullanıldı. Paraşüt, "Yılın SaaS Girişimi" kategorisinde 1.823 oy alarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı:

"Yeni yıla böyle güzel bir ödülle başlamak bizim için oldukça önemli bir motivasyon kaynağı. Ödüller, bizim gibi start-up’ların, genç ve dinamik ekipleriyle kısa sürede neler başarabileceğinin kanıtı. Ayrıca yaratıcı ve farklı iş fikirlerinin değerinin de bir göstergesi. Bu yüzden alınan her bir ödül çok kıymetli.


Biz Paraşüt olarak, dördüncü yılımızı doldurduk. Bu yolculuğumuzda da Webrazzi Ödülleri’nden dört kez yüzümüz gülerek ayrıldık. Şu an sadece online bir ön muhasebe programı değil, işletme sahiplerinin finansal işlemlerinin yanı sıra, müşteri ilişkileri ve satış süreçleri gibi kritik alanları da yönetebildiği çok yönlü bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Paraşüt’ün özelliklerini ve kullanım alanlarını her geçen gün genişletiyoruz. Bugüne kadar 200 bini aşkın işletme Paraşüt ile tanıştı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek gelen taleplerin sıralandırmasını yapıyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz. 2018 yılında kullanıcılarımızı memnun edecek birçok yeni özellik ile adımızı sık sık duyurmaya devam edeceğiz. Bu noktada başarımızın mimarı olan muhteşem Paraşüt Ailesi’ne ve oylarını layık gören tüm Webrazzi okuyucularına çok teşekkür ediyorum.

paraşüt ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Türkiye'ye 200 Milyon Lira Değerinde Yatırım!
Türkiye'ye 200 Milyon Lira Değerinde Yatırım!
Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü
Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü