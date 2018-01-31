İnternet ve teknoloji sektörünün nabzını tutan Webrazzi Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları açıklandı. Paraşüt, 2017’de de Yılın SaaS Girişimi kategorisinde birincilik koltuğuna oturarak art arda 3. kez bu ödülün sahibi oldu. Böylece Paraşüt, SaaS girişimleri arasındaki öncü konumunu da bir kez daha kanıtlamış oldu.

Halk oylaması sonucunda hem adayların belirlenip hem de kazananların seçildiği Webrazzi 2017 ödüllerinde toplam 123 bin 212 oy kullanıldı. Paraşüt, "Yılın SaaS Girişimi" kategorisinde 1.823 oy alarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu, konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı:

"Yeni yıla böyle güzel bir ödülle başlamak bizim için oldukça önemli bir motivasyon kaynağı. Ödüller, bizim gibi start-up’ların, genç ve dinamik ekipleriyle kısa sürede neler başarabileceğinin kanıtı. Ayrıca yaratıcı ve farklı iş fikirlerinin değerinin de bir göstergesi. Bu yüzden alınan her bir ödül çok kıymetli.



Biz Paraşüt olarak, dördüncü yılımızı doldurduk. Bu yolculuğumuzda da Webrazzi Ödülleri’nden dört kez yüzümüz gülerek ayrıldık. Şu an sadece online bir ön muhasebe programı değil, işletme sahiplerinin finansal işlemlerinin yanı sıra, müşteri ilişkileri ve satış süreçleri gibi kritik alanları da yönetebildiği çok yönlü bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Paraşüt’ün özelliklerini ve kullanım alanlarını her geçen gün genişletiyoruz. Bugüne kadar 200 bini aşkın işletme Paraşüt ile tanıştı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak vererek gelen taleplerin sıralandırmasını yapıyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz. 2018 yılında kullanıcılarımızı memnun edecek birçok yeni özellik ile adımızı sık sık duyurmaya devam edeceğiz. Bu noktada başarımızın mimarı olan muhteşem Paraşüt Ailesi’ne ve oylarını layık gören tüm Webrazzi okuyucularına çok teşekkür ediyorum.