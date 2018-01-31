DuPont, dünyanın en önemli bağımsız kuruluşlarından Clarivate Analytics tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan “2017 yılının En Yenilikçi 100 Küresel Şirketi” arasında yer alarak, üst üste 7’inci kez listeye girmiş oldu. Patent verileri esas alınarak hazırlanan yıllık raporda, dünyanın dört bir yanında inovasyonun kalbinde yer alan, çığır açan teknolojilere imza atarak bunları piyasaya sunan ve ticari başarı yakalayan şirketler ve kurumlar tescilleniyor.

Clarivate Analytics tarafından her yıl yayımlanan En Yenilikçi 100 Küresel Şirket listesinde yer almak; dünyada inovasyonun standart ölçüsü hâline gelirken, listeye giren şirket ve kurumlar açısından da önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Clarivate Analytics, benzersiz ve uzun soluklu buluşların yatırımına öncelik veren, yenilikçi şirketleri tescil ediyor. Bu kuruluşlar, patentleri başarılı bir şekilde piyasaya sunarak ve küresel çapta ticari potansiyel elde ederek konumlarını sağlamlaştırıyor.

DuPont’un En Yenilikçi 100 Küresel Şirket listesinde yer almasına katkıda bulunan inovasyonlar ise şöyle sıralanıyor:

Spor, fitness ve sağlık alanlarına yönelik DuPont™ Intexar™ akıllı giysi teknolojisi,

Elektronik uygulamalara yönelik DuPont™ Temprion™ termal yönetim malzemeleri portföyü,

CRISPR-Cas ileri düzey bitki yetiştirme teknolojisi,

Pioneer® marka Qrome™ yüksek-randıman özelliği teknolojisi,

HOWARU® Shape, bel çevresini incelttiği klinik olarak kanıtlanmış birinci sınıf probiyotik formülü,

DuPont™ SYNERXIA® Thrive Fermantasyon Sistemi, etanol yakıtı üreticilerine daha yüksek randıman sağlayan yeni bir maya ve enzim solüsyonu.

Clarivate Analytics’in 2017 yılının En Yenilikçi 100 Küresel Şirketini belirlerken kullandığı metodoloji; genel patent hacmi, patent başvuru-tescil başarı oranı, portföyün küresel erişimi ve alıntılarla ortaya konan patent etkisi olmak üzere dört ana kıstas üzerine kuruluyor. Hakem denetimi metodolojisi ise Derwent Dünya Patent Endeksi (DWPI) dâhil olmak üzere Clarivate çözümleri kullanılarak uygulanıyor. Dünya çapında 40’ı aşkın patent ofisinin güvendiği endeks, editoryal olarak iyileştirilmiş, güvenilir ve eksiksiz patent verisi sağlıyor.