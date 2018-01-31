Üsküdar Belediyesi tarafından desteklenen Üsküdarlı yaşlılar ve anneler Afrin’de teröre karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimiz için ördükleri şapka, bere ve atkıları askerlerimize gönderiyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen:’’Millet olarak dualarımızla, desteklerimizle, İmkânlarımızla Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu zaferi millet olarak hep birlikte başaracağız. Yaşlılarımızın ördüğü bu bere, atkı ve eldivenler Mehmetçiğimize sıcak bir ana yüreği olacak.’’

Üsküdarlı nineler ve anneler, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekâta destek amacıyla askerlerimiz için bere ve atkı ördü. Annelerin ördüğü bere ve atkılar, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekâta katılan askerlere gönderilecek.

Evlerde örülen bere ve atkılar yaşlılar için yapılan Üsküdar Belediyesi İkinci Bahar Kahvesi’ne getirildi. Anneler burada da bere ve atkı örmeye devam ettiler.

İkinci Bahar Kahvesi’ne gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kampanyayı başlatan yaşlılara destek oldu. Türkmen, Üsküdarlıların tarihin her döneminde Mehmetçiğin yanında olduğunu annelerin de cephe gerisinden destek verdiğini söyledi:

‘’Mehmetçiğimiz bu zor kış şartlarında savaşırken bizler de onlara çok dua edeceğiz. Ama başka yapacaklarımız da var. Bizim hanım ablalarımız, ninelerimiz, annelerimiz, anneannelerimiz, kardeşlerimiz, büyüklerimiz komşularıyla akrabalarıyla bu güzel kampanyayı başlattı. Cephedeki kahraman Mehmetçiğimize bu kış şartlarında üşümesinler diye doğanın, iklimin zorluklarını en aza indirsinler diye bere, eldiven, şapka ve atkı örüyorlar. Bugün örülen her şey cepheye taşınan birer cephanelik. Bunlar da birer silahtır. Bizim tarihimizde tıpkı Nene hatunlarımız gibi ana yüreği, ana sevgisi hep Mehmetçiğimizin yanında olmuştur. Üsküdar Belediyesi olarak biz de Mehmetçiğimizin, sınırlarımızda vatan güvenliği için gözünü kırpmadan canını feda eden askerimizin yanında olduğumuzu hanım kardeşlerimiz vasıtasıyla göstermek istedik. ’’

Etkinliğin yapıldığı Üsküdar Belediyesi İkinci Bahar Kahvesi sorumlusu Fatma Önerge ise kampanyanın giderek çığ gibi büyüdüğünü vurguladı. "Askerlerimiz, sınırda gözlerini kırpmadan bizim için şehadeti göze alarak kefenleri koltuklarının altında vatanımızı korumak için operasyondalar. Onlara destek olmamız lazım. Anne sıcaklığını göstermemiz lazım. Biz de onlar için atkı bere örelim dedik. Annelerimizden ninelerimizden destek geldi. Herkes 'Seve seve yaparız' dedi. Üsküdarlı anneler, yaşlılar ve nineler olarak askerlerimiz için bere, atkı eldiven örmeye başladık. Hedefimiz 100 koliye ulaşıp hepsini askerimize iletilmek üzere Afrin’e göndermek. Kampanyamız her geçen gün çığ gibi büyüyor. Herkes destek olmak istiyor.’’

Etkinlik sırasında annelerin, yaşlıların zaman zaman asker türküleri söylemesi İkinci Bahar Kahvesi’ndeki herkesi duygulandırdı. Etkinlik sırasında dedeler de eşlerine ve annelere destek verdiler.