Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayicileri ve İş adamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle Türkiye’deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı, 2017 yılında 60 kişiyi mezun etti.

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, “Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki yüzde 1 olan payını hızla yüzde 3’e çıkarmalıyız. Bunun için katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge harcamalarımızı artırmalı, inovasyona ağırlık vermeli, markalaşma ve tasarıma odaklanmalıyız” dedi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay da “Bursa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarının büyük katkısı, projenin amacına ulaşmasındaki en önemli itici güç oldu” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayicileri ve İş adamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle Bursa başta olmak üzere Türkiye’deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve donanımlı Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nın 2017 yılı ikinci dönemi başarıyla tamamlandı.

UİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifika töreninin açılışında konuşan UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Orta ve uzun vadeli hedefimiz ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi haline gelmesidir” dedi.

Türkiye’nin çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan “Ar-Ge Uzmanı” talebinin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı hız kesmeden devam ediyor. Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-Ge merkezinin ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturulan ve ilki 2016 yılında gerçekleştirilen programın 2017 yılı ikinci dönem mezunları sertifikalarını UİB’de gerçekleştirilen törenle aldı.

Ar-Ge Merkezlerinin 7’de 1’i Otomotivde

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin son 12 yılın sektörel ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Otomotiv endüstrisi ülkemiz ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer almaktadır. Ancak günümüzde Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmek bizim açımızdan zorlaşmaktadır. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak tüm sektörlerimiz açısından vazgeçilmezdir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Aralık 2017 itibariyle ülkemizde 770 Ar-Ge Merkezi faaliyet göstermektedir. Otomotiv endüstrisi 111 Ar-Ge Merkezi ile bu alanda da liderdir ve ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin yaklaşık yedide biri otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

Ülkemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının birkaç yıl içerisinde hızlı bir artış göstermesini beklediklerini de ifade eden Orhan Sabuncu, “Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir” şeklinde konuştu.

Ar-Ge Harcamaları Artırılmalı

Türkiye’nin kg başına ürün ihracatının 1.28 Dolar olduğunu da dile getiren Başkan Orhan Sabuncu, “Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı bugün yüzde 1’dir, bunu da hızla yüzde 3’e çıkarmalıyız. Bunun için katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge harcamalarımızı artırmalı, inovasyona ağırlık vermeli, markalaşma ve tasarıma odaklanmalıyız” diye konuştu.

Orhan Sabuncu, 288 saatlik yoğun bir çalışmanın nihayetinde 27 öğrencinin programı başarıyla tamamladığını kaydederek “Orta ve uzun vadeli hedefimiz ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusundaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Sanayi Kuruluşları Katkı Sağladı

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nın 2017 yılında 60 kişilik bir grupla tamamlandığını söyleyen BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay ise, “Bugün söz konusu programın 2017 yılı ikinci dönem sertifika töreninde birlikteyiz. Bu programın amacı; Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken genç mühendislerin, Bursa’da sayıları 80’i geçen Ar-Ge merkezlerine yetişmiş personel olarak hazırlanmalarının sağlanması ve sanayinin Ar-Ge mühendisi ihtiyacının karşılanarak, kurumlar arası personel transferine bir ölçüde çare bulunmasıdır. İş dünyasının Ar-Ge birimlerinde görev yapacak nitelikli ve donanımlı Ar-Ge mühendisi talebi doğrultusunda şekillendirdiğimiz programa TOFAŞ, Bosch, Martur ve Coşkunöz Holding gibi, kentimizin önde gelen sanayi kuruluşlarının büyük katkı koyması; projenin amacına ulaşmasındaki en önemli itici güç olmuştur kuşkusuz” ifadelerini kullandı.

Projenin önemli bir sosyal sorumluluk misyonu taşıdığını da kaydeden Ergün Hadi Türkay, “Proje ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, sanayinin talep ettiği şekilde yetişmesini ve mezun olduklarında hazır olarak işe başlamalarını arzuluyoruz. Projeye bu açıdan bakıldığında sadece firmaların taleplerinin gözetilmediği, projenin önemli bir sosyal sorumluluk misyonu taşıdığı da görülmektedir. Program dolayısı ile katılımcılara kapılarını açan başta TOFAŞ fabrikası yöneticileri olmak üzere tüm proje paydaşlarımıza, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetimine, katılımcıların seçilmesine destek veren firma temsilcilerine, eğitmenlere ve program katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Öte yandan Proje Koordinatörü Dr. İsmail Durgun katılımcılara programın detayları ile ilgili bilgiler verdi. Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay’ın elinden aldı.