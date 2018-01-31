Black Desert Online Gaming İstanbul Fuarında Son Güncellemesini Paylaştı
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Black Desert Online Gaming İstanbul Fuarında Son Güncellemesini Paylaştı


Black Desert Online Gaming İstanbul Fuarında Son Güncellemesini Paylaştı
Black Desert Online Gaming İstanbul Fuarında Son Güncellemesini Paylaştı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 13:57:18
Anasayfa Şirketler Black Desert Online Gaming İstanbul Fuarında Son Güncellemesini Paylaştı

Şubat ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Gaming İstanbul fuarında Black Desert Online 'Büyük Uyanış' güncellemesini yayınlayacak.

Black Desert Online, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye’nin tek uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da, bugüne kadarki en büyük güncellemesi ile yerini alacak

Ziyaretçiler, oyun içi 9 sınıfın yenilendiği ‘uyanış’ özelliklerini ilk kez fuarda deneyebilecekler

Gaming İstanbul’daki Black Desert Online standını ziyaret edenler, PvP turnuvası ile rekabete adım atabilecek, influencer’lar ve oyun karakterlerinin kılığındaki cosplayer’larla ise eğlenceli vakit geçirip, fuara özel birçok hediyeyi kazanabilecek

Black Desert Online, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin tek uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’a katılıyor. Oyunun fuardaki standında, hayranlarını birçok sürpriz etkinlik ve hediye bekliyor.

Bugüne Kadarki En Büyük Güncelleme Olacak

Koreli şirket Pearl Abyss tarafından geliştirilen, tüm zamanların en gelişmiş MMORPG oyunu olan Black Desert Online’ın yeni güncellemesi ise Gaming İstanbul’un ilk günü (1 Şubat) kullanıcılara açılacak ve buradaki özellikler, ziyaretçiler tarafından stantta denenebilecek.

Bugüne kadarki en büyük güncelleme ile oyundaki 9 sınıf ‘uyanacak’. Uyanış’a özel yeni silahlara sahip olacak sınıflar, uyanış görevine çıkarak oyunseverlere yeni bir macera daha yaşatacaklar.

Özel Hediyeler Ziyaretçileri Bekliyor

Gaming İstanbul’daki Black Desert Online standını ziyaret edenler, bugüne kadarki en büyük güncelleme ile oyundaki 12 sınıfın, 9’unun güçleneceği ‘Büyük Uyanış’ı deneyebilecekler. Ayrıca Uyanış’a özel oyun paketlerindeki sürpriz indirimleri de oyunun tr.playbackdsert.com adresindeki web sitesinden takip edilebilecek. Standı ziyaret edenlerin özel hediyeler kazanabileceği fuarda, Arsha Arenası PvP turnuvası, herkesin katılabileceği Rulet etkinliği ve cosplay gösterileri de düzenlenecek.

Tüm Oyunseverler Davetli!
Black Desert Online’ın yapımcı ve yayıncı şirketi Pearl Abyss Türkiye, tüm oyunseverleri 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Gaming İstanbul Fuarı’na, Black Desert Online’ın uçsuz bucaksız ve eğlence dolu dünyasını keşfetmeye davet ediyor

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