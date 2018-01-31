Katılım bankacılığı sektörüne ve sanayici iş adamlarına projelerde ortak çalışma çağrısında bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, girişim sermayesi fonu, tarımsal yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu olmak üzere 3 proje üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bu projelerin tümünün çok ortaklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Kaan, katılım bankalarının projelere ortak olmasını ve proje sahipleri ile ticaret ilişkisi kurarak bu projeler üstünden kar dağıtması önerisini ifade etti.

"İş Dünyası Söyleşileri" esnasında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, iş dünyasının Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini vurguladı. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve harekatın ekonomiye negatif etki göstereceğine yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Kaan, bu algının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Afrin operasyonundan sonra bölgenin tüm olası terör unsurundan temizleneceğini ve sınırlarının güvenlinin kalıcı bir şekilde sağlanacağını anlatan Kaan, bu operasyonun orta ve uzun vadede ekonomiye olumlu etki edeceğini aktardı. Kaan, bu kapsamda Türk iş dünyasından beklentilerinin terör unsurlarının tamamen yok edilmesi için operasyona tam destek vermelerini istediğini belirtti. Faiz Talebi Olmazsa Faizler Yükselmez