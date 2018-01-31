Film Endüstrisi BEYOND24 İçin Geri Sayım Başladı
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Film Endüstrisi BEYOND24 İçin Geri Sayım Başladı


Film Endüstrisi BEYOND24 İçin Geri Sayım Başladı
Film Endüstrisi BEYOND24 İçin Geri Sayım Başladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 14:01:05
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Film Endüstrisinin kalbini oluşturan Beyond 24 etkinliği Kadir Has Üniversitesinin Haliç Kampüsünde gerçekleştirilecek.

3 ve 4 Mart tarihlerinde, Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü'nde gerçekleşecek Beyond 24, film endüstrisini usta isimlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

“Biliyoruz film yapmak zor iş ama sonuçta roket yapmıyoruz.” sloganı ile yola çıkan Beyond 24, iki gün boyunca katılımcılarına konferanslardan atölyelere, panellerden ustalık sınıflarına 60’a yakın etkinlikle heyecan verici deneyimler yaşatacak.

Geçtiğimiz sene vizyona giren Blue belgeselinin yapımcısı ve Cannes'te gösterim yapan Djam'ın ortak yapımcısı Güverte Film tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk film iş fuarının da yer alacağı etkinlikte, usta isimler sırları, hikayeleri ve hayallerini paylaşacak. Film endüstrisinin bugününe ve yarınına dair ne varsa Beyond 24’te konuşulacak.

Sosyal medya hesapları üzerinden, her gün yeni bir konuşmacının açıklandığı etkinliğinin bilet satışları hakkında detayları ve programı çok yakında Beyond 24’ün www.beyond24.istanbul adresinden takip edebilirsiniz

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