İzmir Kemeraltı’nda 16 metrekarelik bir dükkanda başlayan Özsüt’ün tatlı serüveni, bugün 46 ilde 180’in üzerinde mağazayla birlikte 80. yılına ulaştı. İzmir markası olarak çıktıkları yolda Türkiye’nin markası olarak ilerlemekten gurur duyduklarını söyleyen Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, “Şu anda yurt dışında Azerbaycan’daki üç mağazamız ile hizmet veriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında en az 10 ülkeye ulaşmak” diye konuştu.

Saray mutfağından bir tatlı ustası, Cumhuriyet döneminde bir dükkanda çalışmaya başlar ve birbirinden leziz tatlılar yapar. Dükkan sahibinin yeğeni de, tatlı yapımının tüm inceliklerini bu ustadan öğrendikten sonra kendi dükkanını açmaya karar verir. İzmir Kemeraltı’ndaki 16 metrekarelik dükkanda önce yoğurt ve kaymak satmaya başlar. Bacasını tüttüren ilk tatlı ise bugün hala aynı tarifle yapılan kazandibi olur.

1938 yılında Sefer Urlulu ya da herkesin hitap ettiği adıyla Sefer Usta tarafından kurulan Özsüt’ün 80 yıllık öyküsü böyle başlıyor. Sefer Usta’nın ardından bayrağı devralan oğlu İbrahim Urlulu, önce Özsüt ustalarını şirkete ortak ederek, ardından franchise sistemi ile büyüyerek Özsüt’ü Türkiye’nin en köklü markalarından biri haline getirdi. 2014 yılında Infinity Holding’in gerçekleştirdiği yatırım ise yurt dışı faaliyetlerini beraberinde getirdi.

Güçlü Şeneler: Türkiye Gastronomi Turizminde Örnek Olacak

Kazandibi ile çıktığı tatlı serüvenine günümüzde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler ile devam eden Özsüt’ün 80. yılında, Genel Müdür Güçlü Şeneler, marka ve sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ev dışı tüketimin yılda 55 milyar TL’ye yaklaştığını ve bunun yaklaşık yüzde 27’sinin Türkiye genelinde sayıları 65 bini bulan kafe, restoran ve pastane harcamaları olduğunu söyleyen Şeneler, “Yeme - içme sektörü, geri dönüşün 2 - 4 yıl gibi kısa sürelerde gerçekleşmesi ve ortalama yüzde 15 - 20 arasında değişen kar marjları ile yatırımcılar için oldukça cazip. Bugün hem yurt içinden hem de başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok noktasından yatırımcılar Türkiye’de bu sektöre girmek istiyor. Henüz yolun başındayız, yatırım, satın alma gibi konularda daha disipliner bir yapıya kavuştuğumuzda Türkiye’nin gastronomi turizmiyle örnek bir ülke olacağına inancımız tam” dedi.

80. Yıl hedefi: 200’ü Aşkın Mağaza, Yüzde 30 Büyüme

Tıpkı sektör gibi kendilerinin de her yıl artan bir büyüme grafiği yakaladığını belirten Güçlü Şeneler, 2017 yılını hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapattıklarını ifade etti. Özsüt’ün 80. yıldaki büyüme hedefi ise 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmak ve yüzde 30 büyüme sağlamak olarak belirlendi. Yatırımcıların Özsüt’e büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Güçlü Şeneler, bugün 46 ilde 180’in üzerinde mağazalarının bulunduğunu ve bunların dokuzu dışında tamamının franchise’lar tarafından işletildiğini vurguladı.

5 Yılda 10 Ülke

Azerbaycan’da iki yıl içerisinde üç mağaza açtıklarını söyleyen Güçlü Şeneler, “Yurt dışı mağazalarımızın performansından çok memnunuz, bizim lezzetlerimiz orada da çok seviliyor. Açıkçası yurt dışından ciddi talep alıyoruz ancak doğru partner bulmadan geniş çaplı bir operasyona girmeyi tercih etmiyoruz. İçimize sinen bir ortak bulduğumuzda Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkelere de Özsüt markasıyla ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

İzmir markası olarak çıktıkları yolda Türkiye’nin markası olarak devam etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, sözlerini 85. yıl hedeflerini anlatarak şu şekilde tamamladı, “Cumhuriyetimizin 100., bizim de 85. yaşımızı kutlayacağımız 2023 yılında, en az 10 ülkeye ulaşmak istiyoruz. Bunun için şimdiden var gücümüzle çalışıyoruz. Herkesin beğenisini kazanan, damakta iz bırakan bir marka olmayı kuruluşumuzdan günümüze olduğu gibi gelecekte de sürdüreceğiz.”