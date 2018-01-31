Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın elde ettiği veriler kapsamında, bankacılık sektörünün geçen seneki net karı 2016 senesine kıyasla yüzde 30.9 oranında artarak 49.1 milyar liraya ulaştı. Sektör şimdiye kadarki en yüksek net karına ulaştı. Verilerde, bankaların geçen sene elde ettiği toplam faiz geliri 2016 senesine kıyasla yüzde 27.1 oranında artış gösterdi. 2016 senesinde 194.7 milyar lira seviyesinde olan bankaların faiz geliri, geçen sene 247.5 milyar liraya ulaştı.

Bankalar, 12 ay boyunca kredilerden 200.2 milyar lira faiz geliri sağladı. Bu faiz gelirlerinin 47.3 milyar liralık bölümü tüketici kredilerinden, 9 milyar liralık bölümü kredi kartlarından, 30 milyar liralık bölümü taksitli ticari kredilerden ve 113.9 milyar liralık bölümü diğer kredilerden alınan faizlerden oluşmaktaydı. Bankaların taksitli ticari kredilerden elde ettiği faiz 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 54.3 artış gösterdi. Faiz Giderleri Yüzde 29 Arttı

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, geçen sene bir önceki seneye kıyasla yüzde 29.7 oranında artarak 134.1 milyar liraya ulaştı. Aynı süreçte bankaların mevduatlara verdiği faiz tutarı yüzde 26.1 artarak 93.6 milyar liraya ulaştı. Bankaların net faiz geliri, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 24.2 oranında artarak 113.4 milyar liraya ulaştı.