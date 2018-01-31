Türk Bankacılık Sektörü Net Karını 2'ye Katladı!
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Türk Bankacılık Sektörü Net Karını 2'ye Katladı!


Türk Bankacılık Sektörü Net Karını 2'ye Katladı!
Türk Bankacılık Sektörü Net Karını 2'ye Katladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-31 Saat: 14:18:10
Anasayfa Bankalar Türk Bankacılık Sektörü Net Karını 2'ye Katladı!

Bankaların 2017 senesinin 12 aylık dönemi boyunca elde ettiği net karı 2016 senesine kıyasla yüzde 31 oranında artarak 49.1 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın elde ettiği veriler kapsamında, bankacılık sektörünün geçen seneki net karı 2016 senesine kıyasla yüzde 30.9 oranında artarak 49.1 milyar liraya ulaştı. Sektör şimdiye kadarki en yüksek net karına ulaştı. Verilerde, bankaların geçen sene elde ettiği toplam faiz geliri 2016 senesine kıyasla yüzde 27.1 oranında artış gösterdi. 2016 senesinde 194.7 milyar lira seviyesinde olan bankaların faiz geliri, geçen sene 247.5 milyar liraya ulaştı. 

Bankalar, 12 ay boyunca kredilerden 200.2 milyar lira faiz geliri sağladı. Bu faiz gelirlerinin 47.3 milyar liralık bölümü tüketici kredilerinden, 9 milyar liralık bölümü kredi kartlarından, 30 milyar liralık bölümü taksitli ticari kredilerden ve 113.9 milyar liralık bölümü diğer kredilerden alınan faizlerden oluşmaktaydı. Bankaların taksitli ticari kredilerden elde ettiği faiz 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 54.3 artış gösterdi.  

Faiz Giderleri Yüzde 29 Arttı

Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, geçen sene bir önceki seneye kıyasla yüzde 29.7 oranında artarak 134.1 milyar liraya ulaştı. Aynı süreçte bankaların mevduatlara verdiği faiz tutarı yüzde 26.1 artarak 93.6 milyar liraya ulaştı. Bankaların net faiz geliri, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 24.2 oranında artarak 113.4 milyar liraya ulaştı. 

Bankaların verdiği hizmetler aracılığıyla elde ettiği gelir 2017 senesinde 28.1 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payının yüzde 50.4 oranında olduğu belirlendi. Bankacılık sektörü, 2017 senesinde 49 milyar 122 milyon lira net dönem karı sağladı. Net dönem karı, 2016 senesine kıyasla yüzde 30.9 oranında arttı. 

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