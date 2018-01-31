Anadolu Sigorta, güçlü üretim performansını, 4,67 milyar TL prim üretimiyle 2017’de de sürdürdü. Açıklanan resmî sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 1 milyar 342 milyon lira ile “Kara Araçları Sorumluluk” sigortası oldu. Bu branşı; 953 milyon lira ile “Kara Araçları”, 813 milyon lira ile “Yangın ve Doğal Afetler” ve 538 milyon lira ile “Hastalık-Sağlık” branşı takip etti. Bu sonuçlara göre Anadolu Sigortanın Pazar payı yüzde 11.8 olarak gerçekleşti.

Büyüme açısından bakıldığında, “Hastalık-Sağlık” branşı yüzde 32,7, “Finansal Kayıplar” branşı yüzde 32,6, Genel Zararlar branşı ise yüzde 29.8 ile ilk sıralarda yer aldı.

Toplam primden en büyük payı yüzde 28,7 ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşı alırken, ardından yüzde 20,4 ile “Kara Araçları”, yüzde 17,4 ile “Yangın ve Doğal Afetler” ve yüzde 11,5 ile “Hastalık-Sağlık” branşları geldi.

Gelişen ürün karmasıyla, 2017 yılında da müşterilerine verdikleri hizmetin kalitesinin arttığını vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, geçtiğimiz yıl içinde kasko branşında her bütçeye uygun “Hesaplı Kasko”, trafik branşında “Tam Bakım Trafik Sigortası” ile siber güvenliğin artan öneminden hareketle, bireylere yönelik ilk siber güvenlik paketi sigortası gibi çok sayıda yeni ürün geliştirdiğini vurguladı.

Branşlara göre Anadolu Sigorta’nın 2017 prim üretimleri şu şekilde: