Anadolu Sigorta 2017 Yılında Prim Üretimlerini Artırdı
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Anadolu Sigorta 2017 Yılında Prim Üretimlerini Artırdı


Anadolu Sigorta 2017 Yılında Prim Üretimlerini Artırdı
Anadolu Sigorta 2017 Yılında Prim Üretimlerini Artırdı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 14:18:59
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Anadolu sigorta 2017 yılı değerlendirme raporunu yayınladı. Yıl boyunca prim üretimi 4.7 milyar liraya kadar çıktı.

Anadolu Sigorta, güçlü üretim performansını, 4,67 milyar TL prim üretimiyle 2017’de de sürdürdü. Açıklanan resmî sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 1 milyar 342 milyon lira ile “Kara Araçları Sorumluluk” sigortası oldu. Bu branşı; 953 milyon lira ile “Kara Araçları”, 813 milyon lira ile “Yangın ve Doğal Afetler” ve 538 milyon lira ile “Hastalık-Sağlık” branşı takip etti. Bu sonuçlara göre Anadolu Sigortanın Pazar payı yüzde 11.8 olarak gerçekleşti.

Büyüme açısından bakıldığında, “Hastalık-Sağlık” branşı yüzde 32,7, “Finansal Kayıplar” branşı yüzde 32,6, Genel Zararlar branşı ise yüzde 29.8 ile ilk sıralarda yer aldı.

Toplam primden en büyük payı yüzde 28,7 ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşı alırken, ardından yüzde 20,4 ile “Kara Araçları”, yüzde 17,4 ile “Yangın ve Doğal Afetler” ve yüzde 11,5 ile “Hastalık-Sağlık” branşları geldi.

Gelişen ürün karmasıyla, 2017 yılında da müşterilerine verdikleri hizmetin kalitesinin arttığını vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, geçtiğimiz yıl içinde kasko branşında her bütçeye uygun “Hesaplı Kasko”, trafik branşında “Tam Bakım Trafik Sigortası” ile siber güvenliğin artan öneminden hareketle, bireylere yönelik ilk siber güvenlik paketi sigortası gibi çok sayıda yeni ürün geliştirdiğini vurguladı.

Branşlara göre Anadolu Sigorta’nın 2017 prim üretimleri şu şekilde:

 

2017

(Bin Lira)

  
 

Kaza

153.170

  

Hastalık-Sağlık

538.272

  

Kara Araçları

953.043

  

Hava Araçları

26.964

  

Su Araçları

88.823

  

Nakliyat

86.394

  

Yangın ve Doğal Afetler

813.574

  

Genel Zararlar

413.927

  

Kara Araçları Sorumluluk

1.342.497

  

Hava Araçları Sorumluluk

35.655

  

Genel Sorumluluk

181.015

  

Kredi

2.671

  

Kefalet

166

  

Finansal Kayıplar

25.490

  

Hukuksal Koruma

9.750

  

GENEL TOPLAM

4.671.410

  
     
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