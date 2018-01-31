Satış geliri 78 milyar avro oldu

Operasyon sonuçları 5,3 milyar avroya yükseldi

Mobilite Çözümleri, otomotiv sektöründen daha hızlı büyüyor

Yeni Sanayi 4.0 biriminde 500 çalışan görev yapıyor

Akıllı tarım ve akıllı şehirler için çok çeşitli çözümler sunuluyor

Bosch CEO’su Denner: “Bağlanabilirliğin potansiyelini daha erken fark ettik ve şimdi bunu bir iş başarısına dönüştürüyoruz.”

Bosch, 2017 satışlarında yüzde 6,7 oranında bir artış kaydetti. Elde edilen ilk rakamlara göre, Bosch geçtiğimiz yıl 78 milyar avroluk bir satış elde etti. Döviz kuru etkilerinden arındırıldıktan sonra, bu rakam yüzde 8,3’lük bir artış anlamına geliyor. Satış sonuçları yaklaşık 1,2 milyar Avroluk döviz kuru etkisi nedeniyle olumsuz yönde etkilendi. Elde edilen ilk rakamlara ilişkin Ludwigsburg, Almanya’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bosch yönetim kurulu başkanı Dr. Volkmar Denner şu açıklamasında: “Büyüme tahminlerimizi aşarak kârlılığımızı tahminlerin üzerinde arttırdık. 2017’de satışlarımız hiç olmadığı kadar yüksek bir düzeye ulaştı.” dedi. Yenilikçilikteki gücü ve bağlanabilirliğe odaklanan stratejisi sayesinde Bosch büyüme yolunda ilerlemeye devam ediyor. Denner ayrıca şunları kaydetti: “Bağlanabilirliğin potansiyelini daha erken bir aşamada fark ettik ve şimdi bunu bir iş başarısına dönüştürüyoruz.” CFO ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Dr. Stefan Asenkerschbaumer konuşmasında; “Bosch’un temel iş alanlarındaki başarısı önde gelen bir IoT teknolojisi ve mobilite çözümleri tedarikçisi olma yolundaki çalışmalarını finanse ediyor.” dedi. Gelecek yıla ilişkin olarak Bosch; şirket bağlanabilirliği, fabrikalar, binalar ve şehirler gibi başka alanlara da bağlanabilirlik getirmek ve mobiliteyi dönüştürmek için çok sayıda fırsat olacağını öngörüyor. Denner dijital dönüşüm için şirket kültürünün dönüştürülmesinin önemini de vurguladı.

Çalışan Sayısı 400.000’i Aştı

2017 yılında Bosch Grubu’nun işgücü dünya genelinde 11.200 kişi arttı. 31 Aralık 2017 itibarıyla, Bosch Grubu 400.500 kişi istihdam ediyor. Dünyanın farklı yerlerinde binlerce yazılım ve bilişim uzmanı Bosch lokasyonlarında çalışıyor.

Sanayi 4.0 İşletme Birimi Kuruldu

Bosch, ağa bağlı endüstride, yani Sanayi 4.0’da muazzam bir satış potansiyeli görüyor. Yeni bir işletme birimi olan Bosch Ağa Bağlı Endüstri Ocak 2018 itibarıyla 500 çalışanla faaliyet göstermeye başladı. Bosch, özellikle yazılım ve hizmetlerle ilgili olmak üzere, tüm Sanayi 4.0 aktivitelerini ve uzmanlığını burada toplayacak. Bosch, daha sonra, Sanayi 4.0 uygulamalarındaki uzmanlığını üçüncü partilere yönelik danışmanlık hizmeti şeklinde sunacak. Bugünden itibaren 2020 yılına kadar şirket Sanayi 4.0’dan yararlanarak satışlarını yaklaşık bir milyar Avro oranında arttırmayı hedefliyor.

Bağlanabilirlik Temel Zorluklara Çözüm Sağlıyor

Bosch CEO’su Denner nesnelerin interneti aracılığıyla bağlanabilirliğin önemini vurguladı: “Gezegenimiz ancak acil sorunlara yenilikçi çözüm bulabilirsek milyarlarca insana yaşanabilir bir ev sunabilir.” Bosch’un, hâlihazırda, nüfus artışı, kentleşme, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi temel zorlukları ele alan yaklaşık 170 farklı IoT projesi var. Denner, “Nesnelerin internetini yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla gerçek dünyayı birbirine bağlamak üzere kullanıyoruz.’’ dedi. Örneğin, 2017’de şirket, 2025 yılına kadar sekiz milyar kişiyi beslemesi ümit edilen akıllı tarımı, yani ağa bağlı tarımı başlattı. Sensörlere dayalı çözümler ve yapay zekâ; kuşkonmaz, çilek, domates ve üzüm yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Bosch teknolojisinden, istiridye yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvanların otlatılmasında daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirlik elde etmek üzere yararlanılıyor. Dijital tarım pazarının 2020 yılına kadar yüzde 70 büyümesi bekleniyor