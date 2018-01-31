Dünyanın En Değerli Şirketi! 151 Milyar Dolar Değerinde
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Dünyanın En Değerli Şirketi! 151 Milyar Dolar Değerinde


Dünyanın En Değerli Şirketi! 151 Milyar Dolar Değerinde
Dünyanın En Değerli Şirketi! 151 Milyar Dolar Değerinde Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-31 Saat: 14:44:23
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Dünyanın en değerli markası 151 milyar dolar tutarlık değeriyle "Amazon" olarak belirlendi.

Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli 500 markasını tespit etti. Amazon rekabet ettiği firmaları arkasında bırakarak 151 milyar dolar tutarında marka değeriyle ilk sıraya yerleşti. Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance'ın derlediği ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' raporu açıklandı. Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018 raporundan elde edilen veriler kapsamında, geçen sene 106.4 milyar dolar tutarında marka değerine sahip olarak üçüncü sıraya yerleşen ve değerini bu sene 150 milyar 811 milyon dolara çıkartan Amazon, dünya liderlerini arkasında bırakarak ilk sıraya yerleşti.  

Toshiba Yüzde 43 Değer Kaybetti

Geçen sene yapılan araştırmalarda 107 milyar dolar tutarında marka değeriyle ikinci olan Apple, bu sene de ikinci sırada kaldı. Marka değerini yüzde 36.6 oranında arttıran Apple, 146.3 milyar dolar değerine ulaştı. Apple'ı geçen senenin birincisi Google takip etti. Google, bu sene marka değerini 12 milyar dolar yükselterek 121 milyar dolara çıkarttı. Google marka değerini yükseltmesine rağmen listede iki basamak gerileyerek üçüncü sırada yerleşti. Bu listede 2017'de değerini en fazla arttıran marka yüzde 161 oranında artışla Çinli içecek şirketi Wuliangye olarak belirlendi. En fazla değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 oranında gerileyen Japon teknoloji şirketi Toshiba olarak belirlendi. 

Marka değerinde ülke sıralamasında ABD ön plana çıktı. Listede bulunan ABD'li şirketlerin toplam değeri 2.5 trilyon doları aştı. Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'lük bölümünü ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketler yüzde 15 oranında, Japon şirketler ise yüzde 7 oranında ulaştı. 

En değerli markalar listesinde en fazla paya sahip olan sektör yüzde 20 oranında payla teknoloji sektörü oldu. Bankacılık sektörü yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve otomobil sektörleri ise yüzde 6 oranında paya sahip. 

Amazon Google Brand Finance Apple Wuliangye Toshiba Dünyanın En Değerli 500 Markası Global 500 2018
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