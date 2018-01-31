Türkiye’de 2015 yılında lansmanı yapılan happn, 2017’de kullanıcı sayısını ülke genelinde yüzde 79 artırarak (küresel ölçekte bu oran yüzde 60 olmasına rağmen), an itibariyle 2,5 milyona çıkardı. Fransız şirket Hindistan pazarında da çok büyük bir büyüme gerçekleştirerek, 2017 yılında bu pazarda en çok indirilen uygulama oldu. 2017 yılının Nisan ayında Hindistan pazarına giren happn, bu ülkedeki kullanıcı sayısını kısa sürede artırarak, 8 milyon kullanıcıya ulaştı.

Türkiye, Kullanıcı Artış Hızında İlk 5’te

Uygulamanın Türkiye’de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten happn’ın Trend Yöneticisi Claire Certain, “happn, 2017 yılında kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlayarak dünya çapında 45 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de ise 2,5 milyon kişi happn kullanıyor! Türkiye’de çok büyük bir ilgiyle karşılaştık ve kesinlikle çok iyi bir ivme yakaladık, bu sayede Türkiye 2017 yılında en çok büyüme gösteren ilk beş ülke arasına girdi” dedi.

Türkiye En Girişken Sıralamasında İkinci Oldu

happn ayrıca küresel çapta en proaktif kullanıcılar sıralamasını da açıkladı. Bu sıralamaya göre 2017 yılı boyunca bir günde ortalama en çok sayıda “Merhaba” gönderen Hindistanlı happn kullanıcıları listeye ilk sıradan girdi. Hindistan’ın hemen ardından gelen Türkiye ise bildirim gönderme sayısına göre uygulamada en aktif ikinci ülke oldu. Türkiye’yi sırasıyla Arjantin, ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere, Japonya, Fransa ve İspanya takip etti.

Türkler Online Flörtte En Konuşkanlar Sıralamasında Üçüncü

2017 yılında online flörtte en konuşkan ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü oldu. Bir günde en çok sayıda mesaj gönderen ülkeler sıralamasında Arjantin birinci olurken, İngiltere ikinciliğe, Türkiye ise üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye’yi sırasıyla İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Kanada, Belçika, Avustralya takip etti.

CrushTime Kullananlar Şansını 3’e Katladı

happn’dan yapılan açıklamaya göre, 2017’nin Temmuz ayında hayata geçirilen “CrushTime” özelliği, kullanıcıların “Crush” olma şansını üç kat arttırdı. CrushTime kullanıcıların yakın zamanda yolunun kesiştiği dört kişinin profilini önüne getiriyor. Bu dört kişi arasında o kullanıcının daha önce profilini beğendiği kişiyi tahmin etmesi durumunda da “Crush” gerçekleşiyor.

2017’de En Çok Tercih Edilen İlk Buluşma Aktivitesi Bir Şeyler İçmek

“See You There” özelliği de kullanıcılara, bir şeyler atıştırmak, koşu yapmak, dışarı çıkmak, sinemaya gitmek, bir şeyler içmek ve yürüyüş yapmak, gibi seçeneklerden hangisini birlikte yapmak istediklerini bildirmelerine imkan tanıyor. Buna göre, 2017 yılı boyunca kullanıcıların ilk buluşmada en çok tercih ettikleri aktivite bir şeyler içmek oldu. Bunu sırasıyla parti yapmak, akşam yemeğine çıkmak, yürüyüş yapmak, sinemaya gitmek ve koşu yapmak takip etti