Yapmış olduğu açıklamalarda Elon Musk, aralarında Tesla Roadster modelinin de bulunduğu Falcon Heavy roketi, uzayda 1 milyar sene boyunca kalacak. Ürünün kalkış aşamasında problem yaşanmazsa bu roket uzayda en uzun kalan roket olarak tarihe geçecek. Elon Musk’a böyle bir deneme yapılmasının nedeni sorulmuştu. Elon Musk'ın cevabını duyan takipçiler bu yanıta oldukça şaşırdı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Elon Musk, istenmesi halinde beton ya da metal bir cisim de yollanabileceğini ama bu materyallerin sıkıcı olduğunu dile getirdi. Musk, uzaya giden ilk otomobilin Tesla olmasının kendi isteği olduğunu aktardı.