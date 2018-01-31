Tesla Roadster 6 Şubat tarihinde uzaya yollanacak. Tesla ve Space X şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın 2017 Aralık ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Falcon Heavy roketleri, uzayda yaşama dair ilk adımları atacak. Elon Musk, Falcon Heavy’nin ilk deneme sürümünün Tesla Roadster olacağını da duyurmuştu. Haberi duyan çoğu insanın inanmadığı bu deneme için Elon Musk, yük rampasına yüklenen Tesla Roadster modeline ait resmi paylaşarak hazır oldukları mesajı vermişti. Elon Musk’ın 31 Ocak Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamalarda, Falcon Heavy isimli roket 6 Şubat tarihinde uzay yolculuğuna çıkacak.
Uzaya İnşaat Malzemeleri Gönderilecek
Yapmış olduğu açıklamalarda Elon Musk, aralarında Tesla Roadster modelinin de bulunduğu Falcon Heavy roketi, uzayda 1 milyar sene boyunca kalacak. Ürünün kalkış aşamasında problem yaşanmazsa bu roket uzayda en uzun kalan roket olarak tarihe geçecek. Elon Musk’a böyle bir deneme yapılmasının nedeni sorulmuştu. Elon Musk'ın cevabını duyan takipçiler bu yanıta oldukça şaşırdı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Elon Musk, istenmesi halinde beton ya da metal bir cisim de yollanabileceğini ama bu materyallerin sıkıcı olduğunu dile getirdi. Musk, uzaya giden ilk otomobilin Tesla olmasının kendi isteği olduğunu aktardı.
Falcon Heavy roketine ilişkin bilgilendirme yapan Elon Musk, bu roketin Space X adlı şirket tarafından üretilen ve uzayda yaşam çalışmalarının ilk denemesi olacak bir roket olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük jetlerinden olan Boeing 737’nin kütlesini rahatlıkla kaldırabilen bir model olduğunu anlatan Musk, uzaya yaşam ve inşaat ürünlerinin gönderilmesi amacıyla üretildiğini belirtti.