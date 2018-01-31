Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Adım! Uzaya Otomobil Yollayacak
Advert Advert Advert


Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Adım! Uzaya Otomobil Yollayacak


Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Adım! Uzaya Otomobil Yollayacak
Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Adım! Uzaya Otomobil Yollayacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-31 Saat: 15:01:00
Anasayfa Eko Gündem Elon Musk'tan Herkesi Şaşırtan Adım! Uzaya Otomobil Yollayacak

Elon Musk’ın en büyük hayallerinden biri olan uzaya otomobil yollama düşüncesi gerçek hayata aktarılıyor.

Tesla Roadster 6 Şubat tarihinde uzaya yollanacak. Tesla ve Space X şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın 2017 Aralık ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Falcon Heavy roketleri, uzayda yaşama dair ilk adımları atacak. Elon Musk, Falcon Heavy’nin ilk deneme sürümünün Tesla Roadster olacağını da duyurmuştu. Haberi duyan çoğu insanın inanmadığı bu deneme için Elon Musk, yük rampasına yüklenen Tesla Roadster modeline ait resmi paylaşarak hazır oldukları mesajı vermişti. Elon Musk’ın 31 Ocak Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamalarda, Falcon Heavy isimli roket 6 Şubat tarihinde uzay yolculuğuna çıkacak. 

Uzaya İnşaat Malzemeleri Gönderilecek

Yapmış olduğu açıklamalarda Elon Musk, aralarında Tesla Roadster modelinin de bulunduğu Falcon Heavy roketi, uzayda 1 milyar sene boyunca kalacak. Ürünün kalkış aşamasında problem yaşanmazsa bu roket uzayda en uzun kalan roket olarak tarihe geçecek. Elon Musk’a böyle bir deneme yapılmasının nedeni sorulmuştu. Elon Musk'ın cevabını duyan takipçiler bu yanıta oldukça şaşırdı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Elon Musk, istenmesi halinde beton ya da metal bir cisim de yollanabileceğini ama bu materyallerin sıkıcı olduğunu dile getirdi. Musk, uzaya giden ilk otomobilin Tesla olmasının kendi isteği olduğunu aktardı. 

Falcon Heavy roketine ilişkin bilgilendirme yapan Elon Musk, bu roketin Space X adlı şirket tarafından üretilen ve uzayda yaşam çalışmalarının ilk denemesi olacak bir roket olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük jetlerinden olan Boeing 737’nin kütlesini rahatlıkla kaldırabilen bir model olduğunu anlatan Musk, uzaya yaşam ve inşaat ürünlerinin gönderilmesi amacıyla üretildiğini belirtti.  

Tesla Elon Musk Roadster Space X Falcon Heavy Boeing 737
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018
Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018
31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!
31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!