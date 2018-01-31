Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen Webrazzi Ödülleri’nde 2017 yılının lider e-ticaret sitesi Hepsiburada oldu. Ar-Ge’ye verdiği büyük önem ve üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşümüne katkı sağlayan Hepsiburada, 14 bin 260 kişinin katıldığı halk oylaması sonucunda bir kez daha zirvede yer aldı.

2018 yılına ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek başlayan, Türkiye’de sektörün liderlik bayrağını 18 yıldır gururla taşıyan Hepsiburada’nın halen 1.700 çalışanı, 12 binden fazla iş ortağı bulunuyor.