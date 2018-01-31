İş Yatırım 2017 Solo Karı Açıklandı
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İş Yatırım 2017 Solo Karı Açıklandı


İş Yatırım 2017 Solo Karı Açıklandı
İş Yatırım 2017 Solo Karı Açıklandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 15:05:27
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İş Yatırım tarafından yapılan 2017 yılı değerlendirmesinin ardından solo kar oranının 165.3 milyon liraya kadar yükseldiği ifade edildi.

İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“2107 yılında gerçekleştirdiği büyüme ile potansiyelini bir kez daha teyit eden güçlü Türkiye ekonomisi, başarılı finansal sonuçlarımızın en büyük destekçisi oldu. Genişleyen satış ağımız, ürün çeşitliliğimiz, birleşme-devralma ve kurumsal finansman faaliyetlerimiz ile yurtiçi-yurtdışı tüm piyasalara erişim kabiliyetimiz sayesinde kârımızı artırmayı başardık. Bu başarılı performansımızı destekler nitelikte hissemiz (ISMEN) 2017 yılında yatırımcısına %113 kazandırarak BIST 100 Endeksi’nin %44 üzerinde getiri sağladı.

İş Yatırım’ın bu günkü başarılı performansı 20 yılı aşan birikiminin sonucudur. 2018’de teknoloji öncelikli yatırımlarımız ile müşterine daha yakın ve her zamanki gibi güvenilir yatırım danışmanı olma kimliğimizi sürdüreceğiz.

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