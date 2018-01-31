Euro Bölgesi’nde ocak ayı öncü senelik enflasyon yüzde 1.3’e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın derlediği veriler kapsamında, yayımladığı öncü verilere göre, Euro Bölgesi’nde 2017 senesinin Aralık ayında yüzde 1.4 oranında olan senelik enflasyon bu sene Ocak ayında yüzde 1.3’e geriledi. Ocak ayında öncü senelik çekirdek enflasyon yüzde 1 oranında arttı. Euro Bölgesi’nde Ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, senelik enflasyon en çok yüzde 2.1 oranında artışla enerji sektöründe gerçekleşti. Enerji sektörünü yüzde 1.9’la gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.2 ile hizmetler ve yüzde 0.6 ile de enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.