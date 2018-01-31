Ekonomik duyarlılık Ocak ayında 17 senenin rekor seviyesinden biraz gerilemesine karşın güçlü seyretti. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın derlediği veriler kapsamında, euro bölgesinde bulunan 19 ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Reuters anketine katılımda bulunan ekonomistlerin tahminleriyle doğru orantılı olarak 2017 senesinin son çeyrek döneminde üçüncü çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.6 oranında, geçen senenin son çeyrek dönemine kıyasla yüzde 2.7 oranında yükseldi.
Eurostat, Euro Bölgesinde GSYH’nin 2017 senesinde yüzde 2.5 oranında büyüyerek 2007 senesinde yüzde 3 oranında artıştan bu yana en hızlı büyümeyi gösterdiğini belirtti. Avrupa Komisyonu verisi, Euro bölgesindeki ekonomik duyarlılığın Aralık ayında 17 senesinin zirvesi olan 115.1 seviyesini gördükten sonra Ocak ayında biraz gerileyerek 114.7 seviyesine gerilediğini bildirdi.
Çekirdek Enflasyon Yüzde 1 Arttı
Euro Bölgesi’nde ocak ayı öncü senelik enflasyon yüzde 1.3’e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)'ın derlediği veriler kapsamında, yayımladığı öncü verilere göre, Euro Bölgesi’nde 2017 senesinin Aralık ayında yüzde 1.4 oranında olan senelik enflasyon bu sene Ocak ayında yüzde 1.3’e geriledi. Ocak ayında öncü senelik çekirdek enflasyon yüzde 1 oranında arttı. Euro Bölgesi’nde Ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, senelik enflasyon en çok yüzde 2.1 oranında artışla enerji sektöründe gerçekleşti. Enerji sektörünü yüzde 1.9’la gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1.2 ile hizmetler ve yüzde 0.6 ile de enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.
Buna ek olarak, öncü enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütme sorumlusu Avrupa Merkez Bankası (AMB)'nin hedeflediği seviyenin aşağısında geldi. AMB, bölgede fiyat istikrarının sağlanması için orta vadede yüzde 2’lik seviyenin hemen aşağısında hedefledi. AMB, bu kapsamda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler alıyor.