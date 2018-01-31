Avrupa Birliği ülkelerinde genellikle bu oranın 22 euro olarak uygulanması sebebiyle Türkiye'de de bu uygulamanın aynı şekilde düzenlenmesi yönünde karar alındığını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 30 euroluk sınırı göz önünde bulundurarak sipariş veren tüketicilerin işlemlerinin tamamlanması ile posta ve seri kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını yapılan bu değişikliğe uygun hale getirmesi için 15 günlük geçiş dönemi verilmesi planlandı.

Buna ek olarak yurt dışından posta ve hızlı kargo aracılığıyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması sebebiyle, bu ürünlere uygulanan muafiyet limiti de 150 euroya çıkarıldı. Bu eğitim amaçlı kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı dikkate alınarak yüzde 8'lik tek ve maktu vergi uygun görüldü. Bu vergi oranı kitapların tutarına göre, AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 18 oranında, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 20 oranında uygulanıyordu.