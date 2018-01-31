Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü
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Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü


Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü
Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-31 Saat: 15:35:07
Anasayfa Eko Gündem Gümrük Muafiyet Oranı 22 Euroya Düştü

Yurt dışından E-Ticaret aracılığıyla sipariş edilen ürünlere ilişkin gümrük muafiyet oranı, 30 euro tutarından 22 euroya düştü.

Yurt dışından E-Ticaret aracılığıyla sipariş edilen ürünlere ilişkin gümrük muafiyet oranı, 30 euro tutarından 22 euroya düştü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elde ettiği veriler kapsamında, konuya dair hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'na oylanmaya sunuldu. Bu oylamalar sonucunda, posta veya hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla ithal alınan ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 eurodan 22 euroya düşürülecek.  

Avrupa Birliği ülkelerinde genellikle bu oranın 22 euro olarak uygulanması sebebiyle Türkiye'de de bu uygulamanın aynı şekilde düzenlenmesi yönünde karar alındığını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 30 euroluk sınırı göz önünde bulundurarak sipariş veren tüketicilerin işlemlerinin tamamlanması ile posta ve seri kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını yapılan bu değişikliğe uygun hale getirmesi için 15 günlük geçiş dönemi verilmesi planlandı.  

Bilimsel Ve Eğitsel Kitaplara Vergi Muafiyeti Attırıldı

Buna ek olarak yurt dışından posta ve hızlı kargo aracılığıyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması sebebiyle, bu ürünlere uygulanan muafiyet limiti de 150 euroya çıkarıldı. Bu eğitim amaçlı kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı dikkate alınarak yüzde 8'lik tek ve maktu vergi uygun görüldü. Bu vergi oranı kitapların tutarına göre, AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 18 oranında, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 20 oranında uygulanıyordu. 

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