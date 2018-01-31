Endüstriyel tedarik zinciri hizmetlerinde global bir tedarikçi ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO, güncellenen bir logo ve yeni bir slogan ile yenilenen marka kimliğini lanse etti. Grubun yeni sloganı “GEFCO: Partners, unlimited” GEFCO’nun global tedarik zinciri yaratma hedefine paralel olarak iş ortaklarıyla ve müşterileriyle beraber büyüme amacını yansıtıyor. GEFCO önümüzdeki dönemde hızlı değişen piyasa koşullarında daha ileriye gitmek için, yenilikçilik ve uluslararası büyümeye odaklanacak.

Sloganda kullanılan Partners (İş Ortakları) ifadesi, yakınlık ve karşılıklı kazanca dayalı olarak GEFCO’nun müşteri, tedarikçi ve ekibinden oluşan ekosistemini temsil ediyor. Unlimited (Sınır Tanımayan) ifadesi ise şirketin uzmanlık, coğrafi kapsam, sürdürülebilir büyüme, yaratıcılık ve elbette yenilikçilik açısından sınırları sürekli zorlama hedefini ifade ediyor!

Yeni Pazarlara Açılarak Büyük Dönüşüm Hedefliyoruz

2012 yılında hissedarlık yapısındaki değişimin ardından GEFCO; karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyoluyla nakliyeden dördüncü parti lojistiğe (4PL) kadar hizmet kapsamını genişletti. Şirket, müşterilerinin lojistik yüklerini hafifletme ve tedarik zincirlerini birer değer zincirine dönüştürmeyi taahhüt ediyor. GEFCO bu kapsamda, müşterilerinin üretim tesislerinde yüksek değerli modüler alt montaj operasyonlarını yöneten GEFCO Endüstriyel Hizmetler gibi yeni hizmet alanları geliştirdi.

Köklü müşterisi PSA ile yüksek hacimli iş faaliyetleri yürüten GEFCO, otomotiv pazarındaki müşteri portföyünü çeşitlendirirken diğer endüstriyel sektörlere açılım konusunda çalışmalar yürütüyor. GEFCO’nun gelirlerinin yaklaşık üçte birini diğer endüstriyel sektörler (havacılık, imalat, ağır ekipman, enerji, ilaç ve sağlık, moda, ev aletleri, yiyecek ve elektronik) oluşturuyor. GEFCO, 60 ülkedeki küresel ayak izini de genişletti. Grup, 90 ulustan 13 bin çalışanıyla dünya çapında 300 noktada hizmet veriyor.

GEFCO’nun organik büyümesine, güçlü dış büyüme eşlik ediyor. Özellikle 2015 yılında IJS Global’in entegrasyonu, şirketin Freight Forwarding hizmetlerini güçlendirmesine ve Çin, Güneydoğu Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki varlığını konsolide etmesine imkan tanıdı. Son olarak Ocak 2018’de GEFCO Grup, yıldızı parlayan Avrupa-Fas ithalat-ihracat pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla İspanyol GLT şirketini satın aldı. Grup, son derece güçlü finansal yapısından aldığı destekle bu stratejik satın almalar politikasını sürdürmeyi hedefliyor.

Benzersiz Bir Kültürü ve Güçlü Tutkuyu Yansıtan, Yenilenen Kimlik

GEFCO’nun yenilenen marka kimliği, kurumun DNA’sını araştırmak ve müşterileri ile iş ortaklarının gözünde bu firmayı benzersiz yapan öğeleri daha iyi anlamak için yürütülen iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Özünde, GEFCO'yu rakiplerinden ayıran en önemli özellik, güven kazanmak ve tedarik zinciri için daha fazla değer yaratmak amacıyla uzun süreli ilişkiler kurması yani "Infinite Proximity” (Sonsuz Yakınlık) kültürüne sahip olması.

GEFCO’nun açık fikirlilik özelliğinin yanında iş ortaklarını dinleme ve öğrenme gibi yetkinlikleri sayesinde, her zaman daha ileriye gideceklerini belirten GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal şunları söyledi: “Güncellenmiş markamız da bunu yeni bir logo ve imza ile yansıtıyor. Markamızla birlikte kullanılan yeni sarı kutu, dünyaya açılan bir pencereyi sembolize ederken, yeni imzamız olan Partners, unlimited müşterilerimize ve ortaklarımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor.” Tedarik zinciri pazarının, görkemli bir dönüşümden geçmeye devam edeceğini vurgulayan Nadal; elektrikli ve yarı hidrojen motorları gibi yeni çözümlerin otomotiv pazarında çığır açtığının da altını çizdi.

Nadal “Bu yenilikleri entegre ederek ve müşterilerimize doğru teknik çözümleri doğru fiyatla ve doğru zamanda sunarak, çağın ötesinde durmamız gerekiyor. Yeniliği yönetme yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor; değişime yanıt veren değil değişimi öngören bir yapıya bürünmeliyiz. Yeni marka imzamız, sürekli sınırları zorlama ve mükemmelliğe ve büyümeye giden yolu izleme kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

GEFCO, tedarik zinciri yönetimine yeni teknolojiler entegre etmeye de devam ediyor. Özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketin izlenebilirlik açısından yüksek değerli hizmetler sunmasına imkan tanırken büyük veri, planlama ve lojistik optimizasyonunu kolaylaştırarak hem tasarruf hem de çevresel avantajlar sunuyor. GEFCO ayrıca yaratıcı enerjinin açığa çıkarılması için yenilikçi projeleri belirlemek ve gelişmeleri destekleyecek doğru kaynakları sağlamak amacıyla Innovation Academy’yi başlattı.