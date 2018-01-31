Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışmalar sonucu derlediği 2017 senesine yönelik geçici dış ticaret verilerinde, Türkiye'nin ihracatı, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 10.2 oranında yükselerek 157 milyar 55 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 17.7 oranında yükselerek 233 milyar 792 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 36.8 oranında gerçekleşerek 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı. Konuya yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerde Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ithalatın alt kalemlerinde gözlemlenen yatırımların ve üretimin iç talep açısından olumlu bir tablo oluşturduğunu belirtti.

Sermaye malı ithalatı, beş aylık dönem içinde olduğu gibi senelik bazda yüzde 20.2 oranında artarken, artış hızının belirgin bir şekilde güçlendiğini dile getiren Bürümcekçi, tüketim malları ithalatının da yüzde 18.4 oranında belirgin bir şekilde arttığını, ara malları ithalatının ise enerji ve altın ithalatındaki artışlar sebebiyle yüzde 27.4 oranında belirgin artış gösterdiğini aktardı.

Aynı gruplar içindeki senelik değişimlere yönelik değerlendirmelerinde Bürümçekci, yüzde eksi 8.7, yüzde 1.9 ve yüzde 27.6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Buna ek olarak sanayi üretimi yönünden lider konumunda olduğu düşünülen enerji ve altın haricinde, ara malları ithalatının önceki aya göre düştüğünü dile getiren Bürümçekci, senelik bazda artışın yüzde 12.4 oranında yavaşladığını bildirdi. Bürümçekçi, yaşanan bu durgunluğun Aralık ayı sanayi üretiminden arındırılmamış senelik değişiminde ön tahminlerinin (Yüzde 5) üstündeki risklerin daha aşağısında gerçekleşeceği yönünde bir algı oluşturduğunu anlattı. İthalat İhracat Verileri Değerlendirildi