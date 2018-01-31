Konuya ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin gayet başarılı bir performans göstermeye devam ettiğini dile getirdi. Finans piyasasının ve reel ekonominin 2018 senesine olumlu bir seyir izleyerek başladığını ifade eden Yılmaz, ekonomik güven endeksi verilerinin önemine dikkat çekerek, bir önceki aya kıyasla yüzde 10 oranında artış olduğunu bildirdi. Tüketici güven endeksi, sektörel güven endeksi, reel sektör güven endeksi verilerindeki artışlara işaret eden Yılmaz, 2017 senesinin başarılı bir büyüme performansıyla sonlandırıldığını anımsattı. 2018 senesine yüksek verilerle başlanmasının sezona güven duyulmasına neden olduğunu aktaran Yılmaz, borsanın değer kazandığını, dolar sakin seyrettiğini ve reel ekonomi göstergelerinin başarılı olduğunu ifade etti.

TÜİK tarafından açıklanan Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki istihdam oranı hakkında da değerlendirme yapan Yılmaz, bu verilere göre geçen senenin aynı dönemine kıyasla 1 milyon 378 bin kişilik net istihdam artışı olduğuna dikkat çekti. Bu verinin ekonominin etkilerinin topluma dağıldığının, ve kapsayıcı bir büyüme sağlandığının bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sene istihdamda en az 1 milyon kişilik yeni iş olanağı sunulacağını dile getirdi. Başarılı İhracat Verileri Ekonomik Büyümeyi Güçlendirir

Kararlı bir şekilde ekonominin büyümeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, insanların yönetime ve ekonomiye güveninin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda 2018 senesinde güzel gelişmeler olacağını öngördüklerini aktaran Yılmaz, Orta Vadeli Program'da en düşük yüzde 5.5 oranında büyüme gerçekleşeceğini düşündüklerini belirtti.