Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) 18. Genel Kurulu'nun açılışı esnasında açıklamalarda bulunan BESD-BİR Başkanı Sait Koca, dünya genelinde kanatlı et üretiminin 2015 senesi itibarıyla en çok üretilen et türü haline geldiğini dile getirdi. 2017 senesinde dünyada 69.5 milyon ton büyükbaş hayvan eti, 118.2 milyon ton kanatlı et üretildiğini ifade eden Koca, küresel tavuk eti üretiminde ABD, Çin ve Brezilya'nın en üstte, Türkiye'nin ise sekizinci sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'de et açığının yalnızca beyaz et tüketimi ile kapatılabileceğini iddia eden Koca, 2017 senesinde kırmızı et tüketiminin 14.8 kilodan 13.2 kiloya düştüğünü belirterek, bu veriyle ters orantılı bir şekilde kanatlı et tüketiminin 23.2 kilodan 24.8 kiloya ulaştığını ifade etti. Bu verinin iddiasını dorğular nitelikte olduğuna işaret eden Koca, Türkiye'nin geçen sene 443 bin 21 ton kanatlı et ihraç ettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin ayak harici piliç eti ihracatında beşinci sırada yer aldığının bilgisini veren Koca, ihracat hedeflerine ulaşılması adına yeni pazarlara açılmanın ve bazı pazarların genişletilmesinin önemine değindi.