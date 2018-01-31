Firmanın Türkiye operasyonları ve ilerleyen süreçteki planlarına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, dünya genelinde gıda, tarım, finans, endüstriyel ürün ve hizmetler sektörlerinde hizmet verdiklerini belirterek, Türkiye'deki ürün yelpazelerinin gıda bileşenleri, endüstriyel ürünler ve hayvan besleme sektörüne yönelik yem ve premikslerden oluştuğunu dile getirdi. Bölgede ve Türkiye'de yatırımlarını sürdüreceklerine işaret eden Tarakçıoğlu, son 5 sene içinde Türkiye'de toplam 222 milyon lira tutarında vergi ödendiğini belirtti.

2014 senesinden günümüze Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonları İstanbul merkezli yürüttüklerini bildiren Tarakçıoğlu, Cargill Türkiye'nin İstanbul, Bursa Orhangazi, Kocaeli, Balıkesir, Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan tesis ve ofislerde 650 personelle tüketicilere modern ürün ve çözümler sunduklarını anlattı.

Suudi Arabistan'da Bulunan Tesis Irak Ve Yemen'e Hizmet Verecek

2014 senesinden günümüze Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonlarını da İstanbul merkezli olarak yürüttüklerini ifade eden Tarakçıoğlu, ülke ekonomisine ve bölge ekonomisine çeşitli şekilde katkı sağladıklarına değindi. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde seri ve kesintisiz büyümelerini sürdürdüklerini anlatan Tarakçıoğlu, geçen günlerde Suudi Arabistan’da açılışı yapılan üretim tesisinde bu bölgelere hizmet verdiklerini ifade etti. Tarakçıoğlu, bu tesisin üreteceği gıda ürünlerini en başta Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman, Katar ve Bahreyn’in de olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Irak ve Yemen’e hizmet vereceğini aktardı.