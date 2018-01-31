Hazine Müsteşarlığı 31 Milyar Lira İç Borçlanma Gerçekleştirecek
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Hazine Müsteşarlığı 31 Milyar Lira İç Borçlanma Gerçekleştirecek


Hazine Müsteşarlığı 31 Milyar Lira İç Borçlanma Gerçekleştirecek
Hazine Müsteşarlığı 31 Milyar Lira İç Borçlanma Gerçekleştirecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-31 Saat: 18:25:36
Anasayfa Eko Gündem Hazine Müsteşarlığı 31 Milyar Lira İç Borçlanma Gerçekleştirecek

2018 senesi Şubat-Nisan dönemleri arasında Hazine Müsteşarlığı, 29.9 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 31.9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapacak.

Hazine Müsteşarlığı, 2018 Şubat-Nisan dönemine yönelik iç borçlanma stratejisini bildirdi. Hazine, bu süreçte 29.9 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 31.9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapacak. Bu süreçte dış borçlanma yapılmayacağı yönünde karar alındı. Hazine, şubatta 21.1 milyar lira, martta 6.6 milyar lira, nisanda 4.2 milyar lira tutarında iç borçlanma gerçekleştirecek. 

Hazine Müsteşarlığının Şubat- Nisan 2018 dönemleri arasındaki iç borçlanma stratejisine göre, şubat ayında 20.1 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 21.1 milyar lira tutarında, mart ayında 6 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 6.6 milyar lira tutarında, nisan ayında 3.8 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 4.2 milyar liralık iç borçlanma yapmayı hedefliyor. 

Toplam 11 İhale Düzenlenecek

Ocak ayında gerçekleştirilecek iç borçlanmanın 16.6 milyar liralık bölümü piyasadan, 1.9 milyar liralık bölümü kira sertifikasından, 2.6 milyar liralık bölümü kamu satışlarından, mart ayındaki iç borçlanmanın 5.3 milyar liralık bölümü piyasadan, 1.4 milyar liralık bölümü kamu satışlarından, nisandaki iç borçlanmanın 3.6 milyar liralık bölümü piyasadan, 500 milyon liralık bölümü kamu satışlarından oluşacak. Bu süreçte 11 ihale ve bir doğrudan satış yapılacak. 

Şubat ayında 21.5 milyar lira, mart ayında 24.1 milyar lira ve nisan ayında 5.6 milyar lira olmak üzere belirtilen süreçte toplam 51.2 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemenin 21.4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Buna ek olarak, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den elde edilen gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynaklar da şubat ayında 400 milyon lira, mart ayında 17.5 milyar lira, nisan ayında ise 1.5 milyar lira olması planlanıyor. 

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