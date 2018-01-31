Hazine Müsteşarlığı, 2018 Şubat-Nisan dönemine yönelik iç borçlanma stratejisini bildirdi. Hazine, bu süreçte 29.9 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 31.9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapacak. Bu süreçte dış borçlanma yapılmayacağı yönünde karar alındı. Hazine, şubatta 21.1 milyar lira, martta 6.6 milyar lira, nisanda 4.2 milyar lira tutarında iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığının Şubat- Nisan 2018 dönemleri arasındaki iç borçlanma stratejisine göre, şubat ayında 20.1 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 21.1 milyar lira tutarında, mart ayında 6 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 6.6 milyar lira tutarında, nisan ayında 3.8 milyar lira tutarında iç borç servisine karşılık 4.2 milyar liralık iç borçlanma yapmayı hedefliyor. Toplam 11 İhale Düzenlenecek

Ocak ayında gerçekleştirilecek iç borçlanmanın 16.6 milyar liralık bölümü piyasadan, 1.9 milyar liralık bölümü kira sertifikasından, 2.6 milyar liralık bölümü kamu satışlarından, mart ayındaki iç borçlanmanın 5.3 milyar liralık bölümü piyasadan, 1.4 milyar liralık bölümü kamu satışlarından, nisandaki iç borçlanmanın 3.6 milyar liralık bölümü piyasadan, 500 milyon liralık bölümü kamu satışlarından oluşacak. Bu süreçte 11 ihale ve bir doğrudan satış yapılacak.