Doğuş Yayın Grubu’na ait olan NTV Spor bugün itibari ile resmen satıldı. Discovery Communicatons tarafından satın alınan ve yayın frekansının satın alındığına dair yapılan açıklamadan sonra, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Başkanı da bazı açıklamalarda bulundu.

2015 yılında Discovery Communication şirketi ile Doğuş Yayın Grubu arasında stratejik ortaklık sözleşmesi imzalanmıştı. Bu ortaklıktan sonra Doğuş Yayın Grubu’nda bulunan CNBC-e kanalı satın alınmış ve bu kanal yerine TLC kanalı yayın hayatına sokulmuştu.

Ulusal yayın frekansını satın alan Discovery Communication, NTV Spor’un satın alınması ile ilgili ilk açıklamayı yapan taraf oldu. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettikleri ortaklıklarından söz eden ve Türkiye’deki yolculuklarına uzun bir müddet boyunca devam etmek istediklerini ifade eden şirket, Türk seyircilerine daha iyi bir televizyon izleme deneyimi sunmak istediklerini belirtti.

NTV Spor’a Ne Olacak?

Discovery Communication şirketinin satın alma işlemleri ve gerekli izinleri tamamlandıktan sonra, NTV Spor kanalı yerine ne yapacağı da merak konusu oldu. Yine erkeklere özel bir kanal düşünen şirket, erkeklere özel eğlence amaçlı izlenebilecek bir kanal yayını düşünüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamadan sonra Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen tarafından NTV Spor’un NTV kanalına geri döneceğini belirtti ve açıklamasında NTV Spor evine geri dönüyor ifadelerine yer verdi. Yapmış oldukları anlaşma ile Türkiye’deki televizyon izleme deneyimi kalitesini arttırmak istediklerini belirten Yerdelen, kurulan bu stratejik ortaklık ile ülke içerisindeki televizyon kullanıcılarına alışılagelmişin dışında bir hizmet sunmak istediklerini ifade etti. NTV Spor’un finansal açıdan tasarrufa gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.