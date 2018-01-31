ABD Hazine Bakanı Davos Hakkında Konuştu
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ABD Hazine Bakanı Davos Hakkında Konuştu


ABD Hazine Bakanı Davos Hakkında Konuştu
ABD Hazine Bakanı Davos Hakkında Konuştu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-31 Saat: 19:34:05
Anasayfa Eko Gündem ABD Hazine Bakanı Davos Hakkında Konuştu

Davos Zirvesi’nde yapmış olduğu açıklamalardan sonra “Doların düşmesine sebep olan başkan” sıfatlandırmasına maruz kalan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, zirvede yapmış olduğu konuşmalar için bazı açıklamalarda bulundu.

Davos Zirvesi’nde yapmış olduğu açıklamalardan sonra “Doların düşmesine sebep olan başkan” sıfatlandırmasına maruz kalan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, zirvede yapmış olduğu konuşmalar için bazı açıklamalarda bulundu.

Davos Zirvesi’ndeki konuşmasında doların ABD hazinesi açısından önemini vurgulayan ve zayıf dolar yapısının ABD ekonomisini ticaret üzerinden desteklediğini söyleyen Mnuchin’in bu konuşması sonrasında, dolar seviyesinde hızlı bir düşüş yaşanmıştı.

Steven Mnuchin, Davos Zirvesi’nde yapmış olduğu konuşmalar için Doların düşmesine etki edecek bir ifade kullanmadığını dile getirirken, yapmış olduğu konuşmalarda samimi olduğunu da ifade etti. Mnuchin, ABD’nin uzun vadeli çıkarları için doların güçlü olmasını desteklediğini de yapmış olduğu açıklamalara ekledi.

Zayıf Dolar ABD Ekonomisini Destekliyor

Yapmış olduğu açıklamada herhangi bir şekilde doların düşmesi yönünde bir konuşma yapmadığını ifade eden ABD Hazine Bakanı, konuşmalarının yanlış anlaşılmamasını ve medyanın konuşmalarını çarpıtmaması gerektiğini de dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in yapmış olduğu konuşma sonrasında dolar seviyesinde yaşanan hızlı düşüş dikkat çekmişti. Bakanın sözlerini eleştiren ekonomistler ve ABD Bankacılık Komitesi, “doların düşmesine sebep oldu” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu ifadeler üzerine Mnuchin yapmış olduğu konuşmanın arkasında durarak, ilave açıklamalarda bulundu ve ABD Bankacılık Komitesi’ne seslendi.

ABD Bankacılık Komitesi’ne seslenen Steven Mnuchin, yapmış olduğu konuşmada yeni bir bilgi içeriğinin olmadığını ve Davos Zirvesi’ndeki konuşmasında dengeli ve net bilgiler olduğunu ayrıca ifade etti.

Doların eski kur seviyesine geri döndüğünü dile getiren Mnuchin, konuşmaları ile dolar seviyesinin düşmesi açısından herhangi bir bağlantı olmadığını ve konuşmalarının yanlış yorumlandığını söyledi. 

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