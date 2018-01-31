İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, fırsatçı firmaların Türkiye ekonomisini kötü etkilediğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yer alan yurtdışı menşeli şirketlerin giderek arttığını söyleyen Ulukartal, bu şirketlerin fırsatçı firmalar olduğunu ve yatırımcıları kandırarak yurtdışına döviz çıkışını körüklediklerini ifade etti. Yanıltıcı reklamlar ile yatırımcıları kandırdıklarını söyleyen Ulukartal’a göre, bu firmalar Türkiye’deki yatırımcılara karşı alınan önlemleri delerek yatırımcıları kandırıyor.

Türkiye’den döviz çıkışının kontrol altına alınması gerektiğini dile getiren Ulukartal, dövizle borçlanmaya yönelik kritik önlemler alındığının farkında olduğunu fakat bu önlemlerin döviz çıkışı için de alınması gerektiğini ifade etti.

Yanıltıcı Reklamlar ile Yatırımcıyı Kandırıyorlar

Yapmış olduğu açıklamalarda yatırımcıların, yanıltıcı reklamlar ile kandırıldığını dile getiren İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal, yurtdışında bilmedikleri kurumlar ile işlem yapan vatandaşları da uyardı. Vatandaşların bu kurumlar ile işlem yaparak paralarını riske ettiklerini ifade eden Ulukartal, milli varlıkların bu şekilde hibe edildiğini söyledi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için bu konuda herhangi bir güvence altına alınma durumunun söz konusu olmadığını da söyleyen Ulukartal, yurtdışında yaşayan ve döviz işlemi yapmak zorunda kalan kişilerin bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Bu yaptırımların vergisel yolla sunulduğunu dile getiren İntegral Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, bu vatandaşlar için Resmi Gazete tarafından yayınlanan bir düzenleme getirilmesi gerektiğini savundu.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının korunma altına alınması için yapılacak düzenleme konusunda destek beklediğini de ifade eden Ulukartal, bu düzenleme için zaman kaybedilmemesi gerektiğini de dile getirdi.