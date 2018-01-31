ABD piyasalarında geçtiğimiz gün yaşanan yüzde 1’lük düşüşten sonra, piyasaların gözü bu akşam açıklanacak olan FED kararlarına döndü.

ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından bu akşam açıklanacak kararlar ile piyasaların durumları hakkında net bilgi elde edilecek. Bu sayede piyasaların yönü belirlenmiş olacak. Pay piyasalarının baskısını arttırması ile negatif etkilenen piyasalarda yaşanan düşüş sonrasında, FED tarafından açıklanacak olan kararlar merakla beklenmeye başladı.

ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan Jerome Powell’ın Şubat ayında Janet Yellen’den görevi devralacak olmasının kararları etkileyip etkileyemeyeceği ise tartışılan bir konu olarak gündemde yer alıyor.

Dolar Endeksi Dalgalanıyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Davos Zirvesi’nde yapmış olduğu konuşmalardan sonra dolar seviyesinde görülen hızlı düşüş, piyasa içerisindeki dolar endeksinin dalgalanmasına sebep olmuştu. Dolar endeksi bugün itibari ile 89,0 ile 89,6 dar bandında dalgalı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,7349 seviyesine çıkarak 2014 yılından bu yana en yüksek artışı yaşamış oldu.

Janet Yellen başkanlığında son kez düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları için ekonomistler herhangi bir faiz değişikliği beklemediklerini vurgularken, analistler dolar endeksinin dalgalı olmasından ötürü faiz değişikliğinin yaşanabileceğini vurguluyor. Faiz değişikliklerinde en büyük etkenin Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nde yer alan Euro ve döviz kuru sepetlerindeki hareketler olacağı dile getiriliyor.

Janet Yellen’den sonra göreve geçecek olan Jerome Powell başkanlığında ve Mart ayında düzenlenecek olan FOMC toplantısındaki kararlar için analistler ve ekonomistler 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini ifade ediyor.