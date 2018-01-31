Yılın ilk ayında açıklanan rakamlara göre Almanya’daki işsizlik seviyesi rekor seviyede geriledi! Ocak ayındaki işsizlik seviyesini yüzde 5,4 olarak açıklayan Almanya bu seviye ile bir rekor kırmış oldu.

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bugün belirlenen ve açıklanan rakamlara göre bu ayki piyasa beklentisinden 25 bin azalırken, işsizlik oranı yüzde 5,4 seviyesindeydi. İşsizlik oranının yüzde 5,4 oranında yer alması ile Almanya işsizlik oranı en düşük ülkeler arasında listenin başına geçmiş oldu.

Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre bu ay mevsimsellikten arındırılmış işçi sayısının 17 bin azalması bekleniyordu. Almanya Federal İş Ajansı tarafından açıklanan verilere göre bu rakam 25 bin olunca mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısının sadece 2 milyon 415 bin civarında olduğu tespit edilmiş oldu.

Tarihte Bir Rekor

Geçtiğimiz yıl yine Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 5,5 seviyesinde idi. Bu yıl açıklanan veriler ile yüzde 5,4 seviyesine gerileyen yüzde 0,1 oranında düşüş yaşayan işsizlik oranı ile Almanya tarihte yeni bir rekor daha kırmış oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış rakamlara göre ise Almanya’daki işsizlik oranı 5,8 seviyesinde yer alıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında açıklanan diğer verilere göre işsiz sayıları 29 binden 30 bine revize edildi.

Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele tarafından yapılan açıklamaya göre iş gücü piyasasının yeni yıla oranla çok hızlı bir şekilde ilerlediği ifade edildi. 2019 yılında açıklanacak olan veriler ile yeni bir rekora imza atma hedefi belirleyen Almanya’nın işsizlik oranında yine yüzde 0,1 ile 0,5 arasında bir gerileme yaşayacağı tahmin ediliyor.