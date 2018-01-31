Yalova'ya bağlı Çiftlikköy ilçesinde topraksız tarım modelini faaliyete geçiren bir girişimci, aylık bazda 30 bin kök kıvırcık üretiyor. İlçede 2 dönümden oluşan bir alanda oluşturduğu serasında yetiştiricilik yapan Süleyman Öcalan konu hakkında yaptığı açıklamada, serada yetiştirdiği ürünlerde toprak yerine su kullandığını dile getirdi.

İstanbul'da iş hayatının içinde bulunduğunu fakat yeni yılla birlikte toprakla uğraşmaya karar kıldığı için Yalova'daki evine döndüğüne değinen Öcalan, serasının kurulumunu da kendisine ait sermayeyle yaptığını bildirdi.

Aylık 30 bin Kıvırcık Yetiştiriyorlar

Aylık bazda 30 bin kıvırcık yetiştirdiğinden bahseden Öcalan, yaz aylarında 30 ila 35 gün içinde ürün almayı programladıklarına değindi. Kış aylarında ki ürün alımlarının ise 60 ile 65 günü bulduğunu dile getiren Öcalan, topraksız tarımın daha hijyenik olduğunu ve bitkilerde hastalığın neredeyse yok denilecek kadar az olduğunu ifade etti.

Mühendislerle birlikte sağlıklı üretim gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyleyen Öcalan, şu zamana kadar yaptıklarından mutluluk duyduğunu belirtti.

Senelik 8-10 Kez Verim Alınabiliyor

Konu hakkında bir diğer açıklama ise firmanın yetiştirme ve ürün danışmanlığını gerçekleştiren ziraat mühendisi olan Mehmet Emekli'den geldi. Emekli, bu hidroponik sistemin su kültüründe ürün yetiştirme sistemi olduğuna değinen Emekli, topraktan senelik bazda 4 ila 5 kez verim alındığını, bu sistemle ise bahsi geçen sayının 8 ila 10 seviyesine çıktığını bildirdi.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ise açıklamasında, bu şekilde bir tesisin ilçede bulunduğundan memnun olduklarını ifade ederek, Yalova genelinde topraksız tarım modelinin yaygınlaştırılmasını istediklerinin altını çizdi. Anaçardı, ilerleyen dönemlerde, topraksız tarım modelinin aranılan bir tarım türü konumuna geleceğini sözlerine ekledi.