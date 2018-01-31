Süs Bitkileri Sektöründe 40 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Çalışmalar Sürüyor
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Süs Bitkileri Sektöründe 40 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Çalışmalar Sürüyor


Süs Bitkileri Sektöründe 40 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Çalışmalar Sürüyor
Süs Bitkileri Sektöründe 40 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Çalışmalar Sürüyor Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-31 Saat: 21:56:05
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Antalya Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yapan Ali Çandır, ATB'nin ocak ayına yönelik meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ATB Başkanı olarak görev yapan Ali Çandır, Antalya genelinde süs bitkileriyle tıbbi ve aromatik bitkiler sektörlerindeki üyelerden gelen talepler doğrultusunda 40 milyon TL tutarında, bini aşkın ilave istihdam ve 40 milyon dolarlık ihracat hedeflenen yatırım adına 10 bin dekarın üstünde arazi talpleri olduğuna dikkatleri çekti. 

Antalya Ticaret Borsası'nın ocak ayına ilişkin meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımı doğrultusunda gerçekleşti. Toplantı kapsamında 2017 senesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştiren Çandır, Expo 2016 Antalya alanıyla tıbbi ve aromatik bitkiler üstüne planlanan yatırımlarla ilgili de bilgiler aktardı. 

2017'de Olumsuzluklara Rağmen Üretim ve Ticaret Canlı Tutuldu

2017 senesinin yatırım iklimi bakımından uygun olmadığı halde istihdam ve vergi borçları konusundaki desteklerle, üretimin ve ticaretin canlı olarak kaldığı bir sene olduğuna dikkatleri çeken Çandır, 2018 senesine ilişkin beklentilerden de bahsetti. 

Sektör baz alındığında en iyi sene olarak nitelendirilen 2014 senesine oranla tarım alanında yüzde 11 seviyesinde, yaş meyve ve sebzede ise yüzde 25 seviyesinde geri kalındığını ifade eden Çandır, 2018 senesinde en iyi yılı yakalayabilmek adına ihracat hamlesini geliştirici destekler beklediklerine değindi. 

Yatırım Destekleri Beklentisi

Para politikalarındaki gevşemeye rağmen güçlü bütçe performansının 2018 senesi adına güven verdiğinin altını çizen Çandır, bahsi geçen güvenle birlikte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, büyütülmesi ve rekabetçi konuma gelebilmesi bakımından stratejik öncelikli sektör olarak tanımlanıp, söz konusu tanımlamaya uygun finansman, arazi ve lojistik yatırım destekleri beklentisi içerisinde olduklarını bildirdi. 

Öte yandan Çandır, sektörlerin yatırım ve büyüme isteklerini gerçekleştirebilmeleri adına yapılan çalışmaların devam ettirildiğine dikkatleri çekerek, üyelerden toplanan 10 bin dekarın üstünde, 40 milyon TL tutarında, bini aşkın ilave istihdam yaratacak olan ve 40 milyon dolar değerinde ihracat hedeflenen yatarım talebinin pratikte uygulanabilmesi adına yerek ve merkezi yönetimler seviyesinde çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi. 

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