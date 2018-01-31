Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük bazdaki ham petrol üretimi, dünyanın en büyük 2'nci ham petrol üreticisi konumunda bulunan Suudi Arabistan'ı yakladı. Amerika Birleşik Devletleri EIA tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, ülkenin günlük bazdaki ham petrol üretiminin 20 Ocak ila 26 Ocak tarihleri arasında, bir önceki haftaya oranla ortalama olarak 41 bin varil artarak 9.92 milyon varile çıktığı belirtildi.

ABD, Suudi Arabistan'ı Yakaladı

OPEC'in güncel verilerinin bulunduğu ocak ayına ilişkin Petrol Piyasası raporu göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretiminin aralık ayı içerisinde günlük bazda ortalama olarak 9.92 milyon varil olduğu ifade edilmişti. Bahsi geçen durum sonucunda en büyük 3'üncü ham petrol üreticisi konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın günlük bazdaki ham petrol üretim miktarını yakaladığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol tüketimi konusunda lider konumda bulunduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde en büyük petrol ihracatçısı olarak biliniyordu. Rusya'nın ise ham petrol üretimi bakımından dünya genelinde en üst sırada bulunduğu dile getiriliyor.

Öte yandan Enerji Enformasyon İdaresi'nin ocak ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol üretiminin bu sene içerisinde günlük bazda ortalama 10 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Ayrıca Enerji Enformasyon İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ham petrol stoklarının söz konusu dönem içerisinde 6.8 milyon varil artış kaydederek 418.4 milyon varile çıktığını açıklamıştı. Piyasalarn beklentisinin ise, stokların 100 bin varil artışı yönünde olduğu biliniyordu.

Küresel Piyasada Petrol Fiyatları Düşüşte

Ayrıca tüm bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol stoklarındaki artıştan sonra küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Londra Brent türü petrolün fiyatının 67.98 dolara indiği dile getirilirken, WTI tipi petrol fiyatının ise 63.61 dolar seviyesine kadar gerileme gösterdiği belirtildi.