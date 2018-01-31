Fujifilm Xerox'u Satın Aldı! Yeniden Yapılanmayla 10 Bin Kişi İşten Çıkartılacak
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Fujifilm Xerox'u Satın Aldı! Yeniden Yapılanmayla 10 Bin Kişi İşten Çıkartılacak


Fujifilm Xerox'u Satın Aldı! Yeniden Yapılanmayla 10 Bin Kişi İşten Çıkartılacak
Fujifilm Xerox'u Satın Aldı! Yeniden Yapılanmayla 10 Bin Kişi İşten Çıkartılacak Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-31 Saat: 22:34:20
Anasayfa Şirketler Fujifilm Xerox'u Satın Aldı! Yeniden Yapılanmayla 10 Bin Kişi İşten Çıkartılacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerden biri olan Xerox'un, 6,1 milyar dolar karşılığında Fujifilm firmasına satıldığı bildirildi. Bu satın almayla birlikte yeniden yapılanma çerçevesinde 2020 senesine kadar 10 bin kişinin işine son verilecek.

112 yıllık geçmişi olan Xerox firması 6,1 milyar dolar karşılığında rekor fiyat ile Fujifilm tarafından satın alındı.

ABD merkezli olan Xerox'un, 6,1 milyar dolar gibi bir ücretle Fujifilm tarafından satın alınarak yeni bir şirket oluşturma adına mevcut durumdaki Fuji Xerox ortak girişimiyle birleştiği ve bununla birlikte 18 milyar dolarlık büyüklüğe eriştiği belirtildi.

ABD'li ofis malzeme devi olan Xerox'un bağımsız şekilde devam eden macerası da böylelikle son bulmuş oldu. 8.3 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip olan Xerox yaptığı açıklama ile Asya'da Fujifilm ile beraber ortak faaliyetteki mevcut girişimde birleşme kararı aldığını belirtti. Xerox'un satılmasından sonra mevcut durumdaki hissedarlar adına hisse başına 9.8 dolar değerinde nakdi temettünün ödeneceği ifade edildi.

Xerox Rekor Fiyatla Satıldı

Tokyo merkezli olan Japon Fujifilm şirketinin yüzde 50.1 hissesine sahip olan Xerox'un bütün payı da bunlarla beraber tamamen diğer firmaya geçecek. Xerox'un satılma konusunda elde edilen bulgularda dünya üzerinde yazıcı ile kopyalama endüstrisine olan taleplerin azalması yüzünden artan baskı sonucuyla birleşme konusunda Japon kamera üreticisi Fujifilm ile bir süredir pazarlıklar konusunda temas haline geçilmişti.

Uzmanlar konu hakkında yaptığı açıklamada, yapılan anlaşmanın daha küresel bir şirketleşme yoluna doğru adım atıldığı üstünde birleşti. Sadece Asya Pasifik bölgesi civarında faaliyet gösteren Fuji Xerox ortaklığının yanında Xerox, daha çok Amerika ve Avrupa'yı odak noktası haline getirmişti. Satın alım ile birlikte araştırma, ürün geliştirme giderlerinin de sadece paylaşım ile sınırlı kalmayacağı ve potansiyel üretim kapasitesinin daha da genişleyeceği vurgulandı.

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